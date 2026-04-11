В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

В социалните мрежи си появиха кадри от пожар в цех на самолетния завод "Гагарин" (КнААЗ, Сухой) в град Комсомолск на Амур в Хабаровския край на Русия. OSINT анаизаторите от групата "КиберБорошно" са направили геолокализация на снимките и потвърждават, че става дума за цех №46 на завода, който е специализиран в производството на части за самолетите Су-35С и Су-57 - единственият руски изтребител от пето поколение.

На това място се произвеждат спомагателни компоненти, без които серийното производство на тези самолети е невъзможно.

Засега не е ясно какво е причинило пожара. Но ако се окаже, че е било атака на украински дронове, следва да се отбележи, че заводът отстои от границата с Украйна на около 6500 км.

"Повредата или унищожаването на цеха директно спира или значително забавя сглобяването на планера на Су-57, което сътрудничеството с ОНПП „Технология“ може да компенсира само частично и със значително забавяне във времето (ОНПП "Технология" е едно от най-критичните звена в руската военна индустрия - предприятието се намира в град Обнинск в Калужка област и е част от държавния гигант "Ростех". То е под международни санкции, тъй като има ключова роля във въоръжаването на руската армия - бел. ред.)", пишат OSINT анализаторите.

Нормальна двіжуха відбувається прямо зараз у Комсомольську-на-Амурі, приблизно за 6500 км від кордону з Україною, де горить цех на авіазаводі ім. Ю.А. Гагаріна.



OSINT-спільнота «КіберБорошно» геолокувала, що горить саме цех №46, де виробляють деталі для винищувачів Су-35С та… pic.twitter.com/VqjCiPtkgz — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) April 11, 2026