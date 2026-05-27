Барселона ще има още един участник на Мондиал 2026 - удоволствието ще им струва 80 000 000 евро

По всичко изглежда, че Барселона ще излъчи още един представител на Мондиал 2026! Каталунците, които изпращат куп футболисти на Световното първенство другия месец, уредиха много силен входящ трансфер в лицето на английския национал Антъни Гордън. От "Камп Ноу" предложиха 80 милиона евро на Нюкасъл за услугите на Гордън, а офертата е била приета от "свраките", като остават само финалните щрихи по трансфера.

Барселона успя да се пребори за Гордън в конкуренцията на Байерн Мюнхен, а интерес към офанзивния футболист проявяваше и Ливърпул. Според последните информации, Нюкасъл е приел офертата на Барса и сега предстои Гордън да пътува до Испания, където да премине медицински прегледи и да подпише официално договора си с шампиона на Испания.

Иначе от Барса са предложили 70 милиона евро за Гордън и още 10 милиона под формата на бонуси, като така сумата достига до 80 милиона. А Антъни Гордън пък попадна в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство, което е красноречиво за нивото му, тъй като в състава на "трите лъва" не успяха да влязат суперзвезди като Фил Фодън и Коул Палмър.

