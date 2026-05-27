Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Барселона ще има още един участник на Мондиал 2026 - удоволствието ще им струва 80 000 000 евро

27 май 2026, 23:16 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона ще има още един участник на Мондиал 2026 - удоволствието ще им струва 80 000 000 евро

По всичко изглежда, че Барселона ще излъчи още един представител на Мондиал 2026! Каталунците, които изпращат куп футболисти на Световното първенство другия месец, уредиха много силен входящ трансфер в лицето на английския национал Антъни Гордън. От "Камп Ноу" предложиха 80 милиона евро на Нюкасъл за услугите на Гордън, а офертата е била приета от "свраките", като остават само финалните щрихи по трансфера.

Барселона постигна сделка за Антъни Гордън

Барселона успя да се пребори за Гордън в конкуренцията на Байерн Мюнхен, а интерес към офанзивния футболист проявяваше и Ливърпул. Според последните информации, Нюкасъл е приел офертата на Барса и сега предстои Гордън да пътува до Испания, където да премине медицински прегледи и да подпише официално договора си с шампиона на Испания.

Още: Кошмарна контузия извади звезда на Барселона от Мондиал 2026

Антъни Гордън

Иначе от Барса са предложили 70 милиона евро за Гордън и още 10 милиона под формата на бонуси, като така сумата достига до 80 милиона. А Антъни Гордън пък попадна в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство, което е красноречиво за нивото му, тъй като в състава на "трите лъва" не успяха да влязат суперзвезди като Фил Фодън и Коул Палмър.

Още: Напускащ Барселона тръгва по стъпките на Меси и Роналдо в търсене на нов отбор

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Нюкасъл Летен трансферен прозорец Антъни Гордън
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес