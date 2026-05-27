Z-канали се подиграват на свои колеги, че лъжат как "Орешник" ударил в Киев (СНИМКИ)

Сателитни снимки на разрушения на летище близо до Киев, за което се твърди, че е ударено от руската ракета със среден обсег "Орешник", бяха публикувани от редица Z-канали, включително "Военный обозреватель", "Майор Гром", "Divgen" и "Рамзай". Само че друг много популярен Z-канал - Fighterbomber, зад който стои руския пенсиониран военен пилот Иля Туманов, предупреди, че снимките са фалшиви - Още: Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ)

"Две бойни глави уариха пистата на летището - Украйна няма да може да я използва като площадка за плацдарм известно време. Оранжевите ленти показват ударите по прословутото подземно военно съоръжение", написаха каналите.

Обаче Туманов написа, че това е "лошо нарисуван фалшификат": "Трябваше да са нарисували 36 кратера (бел. ред. - защото "Орешник" носи 6 бойни глави, всяка с по 6 суббоеприпаса). Свърши ли им тебеширът или нещо такова? Съжаляват украинците ли? Кой, по дяволите, е този луд? Няма да победим гребените така. Трябва да нарисуваме по-големи (кратери)".

Друг Z-канал, "Неформальный осведомитель" отбеляза, че "войната в Иран не ни е научила на нищо" - Още: Z-каналите: Приключваме с Киев до месец, правим го непригоден за живот

Туманов обаче потвърди, че Русия е изстреляла две ракети "Орешник" по Украйна на 24 май.

"Мисля, че истинската успешност на втория удар ще бъде демонстрирана на обществото скоро. И да, втората ракета "Орешник" падна точно в целта на контролирана от врага територия", твърди той, без да уточнява целта или местоположението ѝ - ОЩЕ: Вторият "Орешник" на Путин се е повредил?: OSINT анализатор