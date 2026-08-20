В Русия има 7 точки, чието поразяване ще доведе до мащабно прекъсване на тока

В Русия има седем точки, чието унищожаване може да доведе до мащабно прекъсване на електрозахранването в южната част на страната. Това каза украинският политолог и ръководител на Националната антикризисна група Тарас Загородний в интервю за Charter97.org. Той заяви, че Украйна в момента работи по този въпрос. Освен това основен приоритет за Киев остава унищожаването на руските петролни рафинерии, предимно в европейската част на страната и частично в Азия. "Защото, ако рафинирането на петрол спре, цялата икономика спира", поясни той.

Понастоящем се смята, че на Русия й е останал около 30% от оперативния й капацитет за производство на бензин и около 30% от дизеловия й капацитет. "А какво е дизелът? Дизелът е практически всичко. Той захранва локомотивите, транспорта, доставките за армията и много други. Без това гориво икономиката просто спира. И по същество започва разпадът на държавата. Как ще снабдявате например Якутия или Далечния изток с гориво? Как ще покривате такива огромни разстояния? Затова основните удари остават срещу петролните рафинерии", каза експертът в интервюто.

В същото време Украйна блокира важни за руснаците маршрути през Черно море. "Ако например износът на руско зърно бъде блокиран за един месец, Русия няма да получи допълнителни валутни приходи. Износът на петрол също става проблематичен. Танкерите също вече не акостират в Новоросийск, защото ги свалят в Черно море", поясни Загородний.

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Как Русия се опитва да хитрува

"Русия се опитва да хитрува с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). Имаше споразумение с американците: ето ви чартърен кораб, той взема петрол от Казахстан и плава "легално" с включен транспондер. Но някои съмнителни кораби, плаващи под флага на Либерия, започнаха да акостират там и също да вземат петрол от КТК. Един от тях също беше поразен в Черно море. Защото, когато пристигне непознат кораб, възниква въпросът: казахстански петрол ли е или руски? Руснаците се опитват да изнасят петрола си по този начин. По същество е трудно да се определи произходът на петрола. Единственият ясен начин да се идентифицират е, когато има конкретен чартърен кораб с включен транспондер, и той отива и товари петрол, който се изпомпва от Казахстан. Тогава всичко е ясно. Но руснаците, както винаги, се опитват да хитруват", обяснява експертът.

Как провеждат атаките си украинците

В интервюто Загородний отбелязва, че в една и съща атака участват едновременно различни части на украинските въоръжени сили и специалните служби. Различните ведомства имат свои собствени цели и свои собствени инструменти: някои имат дронове, други имат ракети. Например, с "Нептун" разполагат ВМС на Украйна, защото първоначално това е била противокорабна ракета и чак по-късно е била пригодена за удари по наземни цели. И всичко това работи заедно, подчерта експертът.

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