Напрежението нараства: Полицията използва сълзотворен газ срещу френските ученици (ВИДЕО)

Напрежението във Франция се покачва. Полицията в Страсбург използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите ученици от гимназията. През последните дни френските власти предупредиха, че радикални анархистки групи се опитват да се инфилтрират в демонстрациите, провокирайки сблъсъци и вълнения. Последната вълна от национални протести започна във Франция на 17 септември в училище в Париж. Учениците протестират срещу недостига на учители, пренаселените класни стаи и рушащите се училищни сгради и настояват за по-добри условия на обучение.
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Синдикатите
Образователни синдикати и представители на други организации също се присъединиха към ученическите протести.
🇫🇷 Tensions are rising in France. Police in Strasbourg used tear gas to disperse protesting high school students In recent days, French authorities have warned that radical anarchist groups are attempting to infiltrate the demonstrations, provoking clashes and unrest. The latest wave of nationwide high school protests began in France on September 17 at a school in Paris. Students are protesting teacher shortages, overcrowded classrooms and deteriorating school buildings, and are demanding better learning conditions. Education unions and representatives of other organizations have also joined the student protests.— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026
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Според студентския профсъюз L'Union Étudiante, един от организаторите на демонстрациите, на 6 октомври се провеждат протести в над 30 града и населени места във Франция. Според Министерството на вътрешните работи, приблизително 86 000 души са излезли по улиците в цялата страна, 40 000 от тях в Париж. Масови протести се провеждат и в Марсилия, Ница, Нант, Лион и други градове.
Организаторите твърдят, че за днес са планирани мирни протести, но Ройтерс съобщава, че студенти в Париж строят барикади от контейнери за боклук от ранна сутрин.
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