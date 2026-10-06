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Напрежението нараства: Полицията използва сълзотворен газ срещу френските ученици (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 17:21 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежението нараства: Полицията използва сълзотворен газ срещу френските ученици (ВИДЕО)

Напрежението във Франция се покачва. Полицията в Страсбург използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне протестиращите ученици от гимназията. През последните дни френските власти предупредиха, че радикални анархистки групи се опитват да се инфилтрират в демонстрациите, провокирайки сблъсъци и вълнения. Последната вълна от национални протести започна във Франция на 17 септември в училище в Париж. Учениците протестират срещу недостига на учители, пренаселените класни стаи и рушащите се училищни сгради и настояват за по-добри условия на обучение.

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Синдикатите

Образователни синдикати и представители на други организации също се присъединиха към ученическите протести.

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Според студентския профсъюз L'Union Étudiante, един от организаторите на демонстрациите, на 6 октомври се провеждат протести в над 30 града и населени места във Франция. Според Министерството на вътрешните работи, приблизително 86 000 души са излезли по улиците в цялата страна, 40 000 от тях в Париж. Масови протести се провеждат и в Марсилия, Ница, Нант, Лион и други градове.

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Организаторите твърдят, че за днес са планирани мирни протести, но Ройтерс съобщава, че студенти в Париж строят барикади от контейнери за боклук от ранна сутрин.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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