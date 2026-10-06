Ударени кораби край България:

Дроновете могат да бъдат само руски: Чавдар Стефанов за атакуваните кораби край Бяла (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 14:43 часа 709 прочитания 0 коментара

Моето лично мнение е, че дроновете могат да бъдат само руски и никакви други. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Поводът – ударите с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море край Бяла. Журналистът отговори на въпроса в колко голяма опасност е България след атаката: “Опасността нараства, нараства и то доста драстично, все пак става дума за два кораба. Откъде идва заплахата? Корабите обикновено отиват в украински пристанища, тези два кораба. Единият е пренасял и жито, пшеница, украинска вероятно. За товара на другия не знаем, и за съдбата на екипажа му за съжаление нищо не знаем. Но знаем, че спасените моряци са турци и индийци. Още: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

Имало е и морски дрон

И след всичко това очевидно стана дума и в последната информация, че освен нападение с въздушни дронове е имало и нападение с морски дрон. Т.е. два са били дроновете. Освен това доколкото разбрах и български кораб е бил в близост до района и е видял експлозията. Така че не става дума за сблъскване на два кораба, както пишат някои турски медии сега.

Снимка БГНЕС

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Но опасността за Черно море е драстична. Какви могат да бъдат дроновете, дроновете могат да бъдат според мен, аз казвам лично мнение, само руски и никакви други.“ Още: "Държавната позиция е заплаха за националната сигурност": Анализ защо дроновете вероятно са руски

Това мнение преобладава и в социалните мрежи, както и че Путин премести войната по европейските брегове, край България. Това така ли е?

Имаше предупреждения за атаката

“Ами спомнете си колко пъти имаше предупреждение от различни разузнавателни институции и партньорски, и български също, и украински също, че ще зачестяват провокациите срещу държави от НАТО. Така че това е един чудесен повод за Русия да покаже своята могъщественост, да го наречем така. Но тук е цялата драма, че атакуван е кораб с пшеница. Още: "МВнР спешно да привика Митрофанова": Мирчев пита защо Радев не казва откъде идва атаката в Черно мореА 20 милиона руски жита, пшеница стоят неизвозени, няма къде да отидат. Това е друга драма. Не само руски, а украински също. Както виждате, войната обхваща вече други страни, включително и такива, които купуват зърно, за да не гладуват хората им. И Египет, и Индия, и кой ли не още. И африкански държави. Но очевидно за последните два дни голямата промяна на войната на Русия срещу Украйна, е че последно можем да я наречем тотална, след като Путин махна всички ограничения за нападение срещу украински обекти.“

Чавдар Стефанов смята, че между българската и руската дипломации има контакти и в момента. Той призова българските управници да питат своите руски партньори какво става в Черно море.

Още – във видеоматериала. Още: "Властта се държи като хипита в Уудсток": ГЕРБ поискаха КСНС заради ударите в Черно море

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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