Швеция разполага ракети "Пейтриът" в Полша

Швеция ще разположи системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в източната част на Полша, за да помогне за защитата на логистичен център на НАТО, използван за доставките на оръжие за Украйна. Това заяви шведският премиер Улф Кристершон, предаде Ройтерс. Шведските системи „Пейтриът“ ще заменят разположените в момента нидерландски системи от същия тип и се очаква да застъпят на бойно дежурство през декември. Скандинавското кралство ще изпрати и около 100 военни от частите си за ПВО, базирани в Халмстад, съобщи правителството в Стокхолм.

Миналата седмица Швеция съобщи, че ще разположи изтребители „Грипен“ в Полша като част от мисията за въздушно наблюдение на НАТО.

„Задачата на разполагането както на „Грипен“, така и на „Пейтриът“, е за защита на логистичния хъб на НАТО в Полша“, заяви Кристершон.

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Швеция отказа да съобщи броя на системите „Пейтриът“, които ще бъдат изпратени в Полша.

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