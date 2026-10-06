Новак Джокович спечели 102-рата си титла от ATP: Няма загуба в Пекин

Новак Джокович спечели тенис турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставеният под номер 6 сърбин победи в първия сет със 7:6 (3) Алекс де Минор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1:0 в своя полза във втората част. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам.

Алекс де Минор се отказа заради контузия

Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекордът е на Джими Конърс (109), а на второ място е Роджър Федерер (103). В първия сет нямаше пробиви като шестият в схемата австралиец демонстрира силни изяви срещу бившия лидер в световната ранглиста. В тайбрека Джокович имаше аванс от 4:2, за да победи с крайното 7:3 след 67 минути. Двамата тенисисти пожелаха медицински таймаут, но Де Минор имаше по-сериозна контузия и не можа да продължи участието си в двубоя, след като победи в първия гейм на втората част.

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Новак Джокович няма загуба в Пекин

39-годишният Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбинът значително увеличи шансовете си за завръщане във финалния турнир на АТП през настоящия сезон. След 1/2-финала, Джокович разкри и дали ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., където евентуално да защити титлата си. предпоследната фаза на турнира той се изправи срещу Даниил Медведев, който беше дисквалифициран, след като удари човек от публиката с топка.

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