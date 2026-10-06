Началникът на отбраната: Атаката е била комбинирана, моряците не са имали време да реагират

Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов моряците от потъналия кораб ALFA WATAN не са имали време да реагират при ударите с дронове. „В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на кораба на моторен кораб „Алфа Уатан“, обясни той пред БНТ.

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„В 3:05 часа моторен кораб “Диоскурия” наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба "Алфа Уатан". Морският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "Алфа Уатан" и последващо потъване“, допълни той.

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„Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, удар... нямали са време да реагират“.

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„Започваме да обменяме информация. Задействат се всички органи. След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб ABLE за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове.“, коментира Емил Ефтимов.