Огромен пожар в Черно море при Сочи: Изглежда пореден танкер е ударен (ВИДЕО)

Огромен пожар бушува във водите при руския курортен град Сочи. По неофициална информация, пламъците са избухнали на борда на петролен танкер - каква е причината, не е ясно, но най-вероятно става въпрос за атака с дронове срещу плавателния съд. Вече има данни, че вероятно корабът, който е в пламъци, е Aframax Rio, IMO 9273844. Този плавателен съд плава под либийски флаг - ОЩЕ: Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море
A large-scale fire has broken out in the sea off the coast of Sochi, likely involving an oil tanker. Preliminary reports suggest the vessel may have caught fire following an attack by a naval drone or a UAV. https://t.co/XGPH4rDlPH— WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2026
Пламъците обхващат сериозна площ и вероятно гори/горят петрол/петролни продукти, които са се разлели във водата:
❗️A large fire is burning in the Black Sea off Sochi, Krasnodar Krai, with a huge plume of smoke visible from the coast. Reports say an oil tanker was hit and is now burning offshore. #Russia https://t.co/i85fgTnGuD— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2026
За последно Aframax Rio, който е построен през 2004 година, е тръгнал по маршрут от турското пристанище Самсун към Русия (ДАННИ).
Кметът на Сочи Андрей Прошунин не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм досега. Същото е положението в официалния му профил във ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook.
Случилото се идва след като в ранните часове на днешния 6 октомври в българската икономическа зона на Черно море са били атакувани два търговски кораба, единият от които е потопен - ОЩЕ: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море