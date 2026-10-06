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Огромен пожар в Черно море при Сочи: Изглежда пореден танкер е ударен (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 19:26 часа 1011 прочитания 0 коментара
Снимка: ASTRA/NOELReports/Телеграм/X
Огромен пожар в Черно море при Сочи: Изглежда пореден танкер е ударен (ВИДЕО)

Огромен пожар бушува във водите при руския курортен град Сочи. По неофициална информация, пламъците са избухнали на борда на петролен танкер - каква е причината, не е ясно, но най-вероятно става въпрос за атака с дронове срещу плавателния съд. Вече има данни, че вероятно корабът, който е в пламъци, е Aframax Rio, IMO 9273844. Този плавателен съд плава под либийски флаг - ОЩЕ: Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море

Пламъците обхващат сериозна площ и вероятно гори/горят петрол/петролни продукти, които са се разлели във водата:

За последно Aframax Rio, който е построен през 2004 година, е тръгнал по маршрут от турското пристанище Самсун към Русия (ДАННИ).

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Кметът на Сочи Андрей Прошунин не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм досега. Същото е положението в официалния му профил във ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook.

Случилото се идва след като в ранните часове на днешния 6 октомври в българската икономическа зона на Черно море са били атакувани два търговски кораба, единият от които е потопен - ОЩЕ: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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