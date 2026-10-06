Църковен празник на 7 октомври: Поличбата, която предпазва от проблеми и вещае здраве

На 7 октомври църквата почита паметта на Сергий и Вакх. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 7 октомври - традиции, обичаи и забрани

Сергей и Вакх са родом от Персия или Месопотамия (различни източници посочват региони на съвременния Иран и Ирак), което свидетелства за разпространението на християнството в източните територии на Римската империя. Двамата произхождат от благороднически род и са приели християнството в младостта си.

Сергий и Вакх са били изправени пред римските власти по време на преследването на християните (ок. III-IV век). Те отказали да се отрекат от християнството и да се поклонят на езически богове. Двамата останали верни на Христос. Страданията и смъртта им са описани като мъченичество, включващо изгаряне, разпятие и мъчения до смърт. За място на мъченичеството им се посочва Месопотамия или Сирия.

По знаците на деня предците ни са гадаели какво ще бъде времето през есента и зимата. Гъстата мъгла и обилната роса сутрин означават снежна и студена зима. Ако лястовиците и чучулигите вече са отлетели, очакват се силни студове. Облачното време означава топла и дъждовна есен.

Какво не бива да правите утре? Народните поверия на този ден предупреждават да не се отлагат важни дела, тъй като отлагането им може да доведе до неуспешен завършек. Вярва се също, че месенето на тесто може да доведе до финансови затруднения.

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На този ден не трябва да се оплаквате от живота или съдбата – вярва се, че ако нарушите тази забрана, ще „подарите“ късмета и здравето си. Друга забрана се отнася до облеклото - не трябва да излизате от дома си със стари дрехи. На този празник е задължително да имате поне нещо ново в облеклото си – то символизира обновление и защита от болести.

Какво е добре да направите утре? На 7 октомври се отправят молитви към светците с молба за защита и сила за наближаващото студено време. В древността хората са започвали да палят печки на този ден, подготвяйки дома си за зимата. Според народното поверие, когато напуска дома си на този ден, човек трябва да вземе нещо ново със себе си, дори малък предмет като кърпичка – вярвало се е, че това носи здраве и предпазва от проблеми.