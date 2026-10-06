Убийството на Илиян Филипов:

Русия надменно отхвърли предложението на САЩ за помощ за чумата. Слух за втора жертва

06 октомври 2026, 18:59 часа 819 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Русия надменно отхвърли предложението на САЩ за помощ за чумата. Слух за втора жертва

В отговор на предложението на САЩ да помогнат в борбата с чумата, официалният отговор на Русия е, че не само няма нужда от помощ, но тя самата била готова да помогне на Америка в борбата с огнищата на различни инфекциозни заболявания. В публикувания отговор в Телеграм на Федералната служба на Русия за надзор на защитата на правата на потребителите и благополучието на човека (Роспотребнадзор) се казва, че имало данни за здравни епидемични огнища в самите САЩ — (например, случаите на морбили в щатите Ню Йорк и Пенсилвания, и изолиран смъртен случай от чума в Ню Мексико). Така Москва отправи послание - не се нуждаем от помощ, самодостатъчни сме си и в същото време прехвърли вниманието към вътрешните проблеми на здравеопазването в САЩ.

"Руската федерация е готова да помогне на Съединените щати в борбата с огнищата на инфекциозни заболявания", заяви Роспотребнадзор.

Припомняме, че по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ искат да помогнат на Русия в борбата с чумата: "Ще им помогнем с каквото можем". Още: Заради чумата: Тръмп обеща помощ на Русия (ВИДЕО)

В същото време днес в Daily Mail се появи информация за втори смъртен случай в Иркутска област, като се твърди, че починалият пациент е едно от лицата, които са били поставени под карантина след като са били в контакт с лаборантката Дария Шипилова. Изданието се позовава на руски източници, но не посочва кои точно. Също така телеграм канали писаха за съобщения на местни жители, че публикации и статии, съдържащи думата "чума", се изтриват от редица местни информационни портали или се редактират със задна дата като "пневмония с неопределена етиология". Предполага се, че властите опитват да скрият реалния брой на заразените и евентуалните нови смъртни случаи.

Руските власти официално категорично отричат. В същото време, както писахме, държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация за смъртта на служителката в лаборатория и посочи, че Вашингтон следи инцидента "много отблизо". "Мисля, че Русия очевидно има задължението да споделя повече информация със света. Следим това много отблизо, час по час", каза Рубио. Още: Рубио към Русия за чумата: Кажете всичко, дайте пълната информация (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Русия САЩ чума Марко Рубио
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес