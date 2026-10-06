Русия надменно отхвърли предложението на САЩ за помощ за чумата. Слух за втора жертва

В отговор на предложението на САЩ да помогнат в борбата с чумата, официалният отговор на Русия е, че не само няма нужда от помощ, но тя самата била готова да помогне на Америка в борбата с огнищата на различни инфекциозни заболявания. В публикувания отговор в Телеграм на Федералната служба на Русия за надзор на защитата на правата на потребителите и благополучието на човека (Роспотребнадзор) се казва, че имало данни за здравни епидемични огнища в самите САЩ — (например, случаите на морбили в щатите Ню Йорк и Пенсилвания, и изолиран смъртен случай от чума в Ню Мексико). Така Москва отправи послание - не се нуждаем от помощ, самодостатъчни сме си и в същото време прехвърли вниманието към вътрешните проблеми на здравеопазването в САЩ.

"Руската федерация е готова да помогне на Съединените щати в борбата с огнищата на инфекциозни заболявания", заяви Роспотребнадзор.

Припомняме, че по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ искат да помогнат на Русия в борбата с чумата: "Ще им помогнем с каквото можем". Още: Заради чумата: Тръмп обеща помощ на Русия (ВИДЕО)

В същото време днес в Daily Mail се появи информация за втори смъртен случай в Иркутска област, като се твърди, че починалият пациент е едно от лицата, които са били поставени под карантина след като са били в контакт с лаборантката Дария Шипилова. Изданието се позовава на руски източници, но не посочва кои точно. Също така телеграм канали писаха за съобщения на местни жители, че публикации и статии, съдържащи думата "чума", се изтриват от редица местни информационни портали или се редактират със задна дата като "пневмония с неопределена етиология". Предполага се, че властите опитват да скрият реалния брой на заразените и евентуалните нови смъртни случаи.

Руските власти официално категорично отричат. В същото време, както писахме, държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация за смъртта на служителката в лаборатория и посочи, че Вашингтон следи инцидента "много отблизо". "Мисля, че Русия очевидно има задължението да споделя повече информация със света. Следим това много отблизо, час по час", каза Рубио. Още: Рубио към Русия за чумата: Кажете всичко, дайте пълната информация (ВИДЕО)