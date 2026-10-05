"Черно тото" зад убийството на Филипов? Божков за Папазки, Пеевски и 15 млн. евро за Сираков | Точно попадение

Убийството на Илиян Филипов и крайно интересни твърдения на Васил Божков от последните дни поставиха нови важни въпроси около българския футбол. В новия епизод на "Точно попадение" обсъждаме версията за нелегални залози, довели до смъртта на Филипов, бъдещето на Ботев Пловдив, самолета, продаден на братя Папазки, в който се е возил Делян Пеевски до Дубай... както и твърдението, че Наско Сираков и получил 15 милиона евро за Левски от Атанас Бостанджиев. Не подминаваме и поредното разочарование от националния отбор по футбол, новия треньор на ЦСКА, другите новини около Левски и Лудогорец и сагата с Кристиано Роналдо и Португалия.

Какво стои зад убийството на Филипов и какво следва за Ботев?

Трагедията с Илиян Филипов постави Ботев Пловдив пред болезнени въпроси за бъдещето. Кой ще осигури приемственост в управлението и финансирането и как клубът ще премине през този тежък момент? Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg - Стефан Йорданов, Николай Илиев, Кристиян Недев и Иво Вецев обърнаха внимание и на информациите от правораздавателните органи, че мотивът за убийството може да е свързан с неуредени финансови отношения, свързани с нелегални спортни залози. А това теоретично може да касае и Ботев Пловдив, чийто клуб бе собственост на Филипов.

Божков за самолета на Папазки, Пеевски и милионите за Сираков

Другият голям акцент са думите на Васил Божков пред Мария Цънцарова в "Извън ефир". Бизнесменът заяви, че е продал предишния си самолет на братята Валтер и Георги Папазки, а впоследствие с него е летял Делян Пеевски. Какви са отношенията между тях и има ли основание да се търси отражение върху управлението на ЦСКА? В предаването поставяме въпроса за прозрачността около собствеността и финансирането на футболните клубове.

Божков направи и твърдението, че Атанас Бостанджиев е платил 15 милиона евро на Наско Сираков за Левски. Официално обявена цена на сделката обаче няма. Думите му, че в един момент ще си получи всичко, повдигат и въпроса за бъдещето на финансовите му претенции към "сините". На този етап изглежда, че Божков няма да си търси парите от Левски, но не изключва вероятността да го направи, когато Бостанджиев успее да стабилизира напълно клуба.

В БФС са изненадани от оставката, а новият селекционер трябва да е "по нашата черга"

Националният отбор отново даде достатъчно поводи за остър разговор. След загубата от Люксембург и равенството с Естония дойде и поражението с 0:3 от Исландия. Александър Димитров вече подаде оставка, а техническият директор Кирил Котев призна, че решението е изненадало ръководството. Какво точно са очаквали в БФС след толкова слабо представяне, питат журналистите в студиото на "Точно попадение".

Връщаме се и към обещанието на Георги Иванов - Гонзо от 2023 година да оценим резултатите след три години. Срокът изтече, а основанията за оптимизъм остават оскъдни. Обсъждаме отстъплението в ранглистата, търсенето на нов селекционер при ограничен бюджет и намерението, обявено от Атанас Фурнаджиев, да се увеличи задължителната бройка български футболисти в клубните състави. Ще бъде ли достатъчна тази мярка без по-добра работа в школите?

Отворена врата за Роналдо и ново начало за ЦСКА

В международния футбол водеща е сагата между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус. След напускането на лагера от капитана селекционерът остави вратата за завръщането му отворена. Може ли конфликтът да приключи бързо и готов ли е Роналдо да приеме по-малка роля? Разглеждаме и останалите големи резултати от Лигата на нациите. На клубно ниво акцентите са назначението на Маркус Гиздол в ЦСКА, възстановяването на контузените в Левски и двете победи на Лудогорец с общ резултат 8:0 в контролите след завръщането на Игор Йовичевич.

Ключово партньорство за Дея Спорт в битката на върха във волейбола

Кристиян Недев разказва и за пресконференцията в Бургас, на която Дея Спорт обяви партньорството си с Betvam и амбициите си за новия сезон. Клубът, който бе създаден през 2015 година с първоначалната мисия да развива детско-юношески спорт, днес е един от отборите с най-големи амбиции в елита на мъжкия ни волейло. Дея Спорт събира емблематични волейболисти като Цветан Соколов и братята Георги и Валентин Братоеви, а изглежда, че именно този отбор ще бъде основен претендент да спре отбора на Левски - с подкрепата и на новия си партньор.

Игра с футболни прогнози и награда часовник

А за зрителите на "Точно попадение" има и игра с футболни прогнози и награда часовник - линкът за участие и правилата са в описанието на видеото. Крайният победител ще бъде определен след класиране по точки от прогнозирането на четири мача: Ливърпул - Манчестър Сити, ЦСКА - Монако, НЕК Ниймеген - Левски и Барселона - Реал Мадрид. Първият мач вече "чука на вратата", като спортните журналисти на "Точно попадение" също дадоха своите прогнози в сегмента "В мишената".

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