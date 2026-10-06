Димитър Стоянов: Това е целенасочена атака, вътрешно съм убеден чии са дроновете

Имам вътрешно убеждение чии са дроновете, но няма как да го споделя без доказателства. Това каза в предаването „Лице в лице“ министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че към момента няма информация чии са. „Няма конкретика и ние не можем да потвърдим дали са руски, или украински“, каза Стоянов.

„За да бъдем сигурни, трябва да намерим необходимите отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Или някоя страна да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото“, посочи министърът.

„Много добре чух изявлението на президента Володимир Зеленски, който казва, че категорично са руски дронове, но аз не мога да потвърдя това при липса на доказателствен материал“, коментира той.

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По думите му на този етап не може категорично да се определи и какъв точно тип оръжие е използвано. „Прекалено субективно е да се каже дали е била подводна бомба, най-вероятно мина, подводен дрон или нещо друго. Нашата оценка е, че вероятно нападението се е осъществило с безпилотни апарати - морски дронове. Това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба. Но не можем да потвърдим националността им и кой е използвал тези дронове“, подчерта Стоянов.

„Сега са само догадки и спекулации“

Той отхвърли твърденията, че властите разполагат с информация, че дроновете са руски, но не искат да я обявят. „Може би някои от нашите политически опоненти очакват ние да излъжем. Няма как да го кажем. Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дронът край Кардам, докато не намерихме отломките и не ги идентифицирахме. Тогава казахме: „Да, това е дрон, който е дошъл вероятно от Украйна“. Впоследствие беше потвърдено и от украинска страна. Тогава със сигурност можем да говорим. Сега са само догадки и спекулации“, смята той.

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Стоянов коментира и твърденията на представители на опозицията, че става въпрос за руски дронове. „Ако тези специалисти са били на мястото на произшествието и са го видели - добре, съгласен съм с тях. Но аз не знам откъде имат тази информация. Няма как да я потвърдя“.

Участието на България в инициативите за защита от дронове

Той коментира и участието на България в инициативите за защита от дронове. „Поредното некомпетентно изказване от опозиционни лидери, които казаха, че България не участва в инициативата на НАТО. България не участва в един от проектите High Visibility Projects - проектите на НАТО с голяма видимост. Там участват само седем страни“, сподели военният министър.

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По думите му в другата инициатива на НАТО България участва. „Тя е декларирала собствените си проекти за 80 млн. евро. Декларирали сме и колко оператори на дронове ще подготвим през 2027 г. Тези данни са предоставени. Но това, че тези хора не правят разлика между едната и другата инициатива, е факт“.

„Това не е случайност. Това е целенасочена атака“

По думите му атаката срещу корабите не може да се разглежда като случайно отклонение на дронове. „Абсурдно е да бъдат заблудени дронове. Абсурдно е. Това е атака, която е недопустима срещу търговски кораби. Виждаме, че има и жертви. Преди няколко години имаше такава атака в румънската икономическа зона. Тази сутрин има и в турската икономическа зона атака с дронове. Има загинали хора. Затова казвам, че това не е случайност. Това е целенасочена атака“, каза Стоянов.

Според него случилото се трябва да се разглежда и в по-широкия контекст на войната в Украйна. „Ние сме част от хибридната война – дали от страна на едната, или на другата страна. Така беше и с дрона, който падна край Кардам. Така е и с дроновете, които изплуват или падат в нашето морско пространство. Така е сега с ударите по корабите“, коментира военният министър.

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Той даде пример с Германия. „Имаше инциденти и там. Видяхме инциденти в Естония, инциденти с военни заводи и на други места. Това е част от войната, която се води близо до нас. Ние не трябва да оставаме учудени от това. Напротив, знаем, че това ще се случва.“

Продължава издирването на моряците

Стоянов коментира и продължаващото издирване на моряците от потъналия кораб. „Няма информация за товарите и на двата кораба към момента“. „Облетяхме пространството. Не бяха открити спасителни лодки, нито някакви признаци на живот. Впоследствие изпратихме два вертолета „Кугар“. Близо 40 минути обикаляха водното пространство. В момента се прибират, защото трябва да презаредят с гориво“, посочи той.

По думите му в спасителната операция участват и кораби, намиращи се в района на инцидента. „Няма информация за товарите и на двата кораба към момента“, каза Стоянов.

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Военният министър сподели, че един от моряците, настанени във Военномедицинската академия във Варна, е с опасност за живота. „Над 40% са изгарянията, което е прекалено много. Надявам се колегите да успеят да му окажат необходимата помощ“.

Може ли България да се защити от подобна атака?

Той коментира и възможностите за защита от подобни атаки на толкова голямо разстояние от българския бряг. „Няма такава антидрон система, която да може да въздейства на 150 км. Създадените антидрон системи имат радиус на действие 8–10, максимум 15 км“. „Румъния не е успяла да го направи, балтийските страни не са успели да го направят, Украйна не е успяла да го направи. Няма как да бъде направено това нещо“, смята Стоянов.

Той подчерта, че трябва да се прави разлика и между териториалните води на България и изключителната икономическа зона.

Стоянов: Имам собствено мнение чии са дроновете

На въпрос дали определя атаката срещу корабите като провокация, въпреки че все още няма доказателства кой стои зад нея, той заяви: „Нямам доказателствен материал. Аз мога да имам собствено мнение и го имам, но няма как да го изразя пред българските граждани, без да бъда убеден в това, което казвам.“

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Стоянов сподели, че има вътрешно убеждение чии са дроновете, но няма как да го сподели без доказателства. По думите му българският представител в НАТО вече е информирал съюзниците за случилото се.