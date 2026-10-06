Литовският парламент (Сейм) подкрепи на първо четене отмяната на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на литовска територия, съобщава LRT. 106 депутати гласуваха "за", 18 - "против", а 6 се въздържаха. Отмяната всъщност е за оръжия за масово унищожение, като ядрените са първите, за които става въпрос.

За да бъде финализирано изменението, ще е необходимо още едно гласуване - необходими са поне 94 от 141 гласа. Това гласуване засега е насрочено за 12 януари 2027 година. Според правилника на Сейма, това гласуване няма как да се проведе по-рано от 3 месеца след първото.

Председателят на Сейма Юозас Олекас заяви, че отмяната на забраната би трябвало да засили отбраната и ядреното възпиране (на Русия) и да премахне правните ограничения, които други страни от ЕС и НАТО нямат.

Същевременно, заместник-министърът на националната отбрана на Литва Каролис Алекса каза, че самото приемане на поправката не представлява решение за разполагане на ядрени оръжия в страната. Според него отмяната на конституционната забрана за оръжия за масово унищожение би послужила като по-силен възпиращ фактор за Русия, вместо да я тласне към атака срещу Литва.

Член 137 от литовската конституция в момента забранява разполагането на оръжия за масово унищожение и чуждестранни военни бази в Литва.

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Ако този член падне, то срещу Литва ще бъдат насочени руски ядрени оръжия, каза преди известно време Дмитрий Песков, говорителят на руския диктатор Владимир Путин. А заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Литва може "да изчезне от картата на света" в случай на военен конфликт.

Постоянна американска военна база в Литва?

"Литовците са мои приятели, страхотни хора, със сигурност ще го обмислим. Познавам толкова много хора в тази държава, те са страхотни" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос мисли ли САЩ да разположат постоянна военна база в Литва. Думите му идват, след като през юни Financial Times съобщи, че САЩ обмислят разполагането на ядрени оръжия в няколко допълнителни страни от НАТО в Европа - Още: Почваме "специална военна операция" в Литва: РИА Новости пусна такъв материал и го свали

Q: Lithuania has invited the U.S. to establish a permanent U.S. base in Lithuania. Trump: We will certainly look at it. I know so many people in Lithuania. They are great people. https://t.co/dPamjteoiq — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026