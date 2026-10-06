Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море

"Русия създава опасна верига от последствия. Като атакува граждански кораби, тя прави корабоплаването предизвикателство. Като прави корабоплаването предизвикателство, тя увеличава рисковете, застрахователните и транспортните разходи и заплашва потока от храна към световните пазари. Свободата на корабоплаване става безсмислена, ако Русия може да направи упражняването ѝ въпрос на риск за цивилен екипаж и кораб. И глобалната продоволствена сигурност не може да зависи от това дали зърновоз преминава Черно море, без да бъде ударен от руски дрон". Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в своя официален профил в социалната мрежа "Х". Той специално визира ударените от дронове два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море - ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция
Сибиха е категоричен - с удари като днешните Русия прехвърля щетите от войната си срещу Украйна далеч отвъд границите си. "Руските атаки в Черно море се превръщат в по-големи рискове за моряците, по-високи разходи за търговията и по-голяма несигурност относно доставките на храна за хората далеч отвъд региона. По-високите рискове означават по-високи разходи и в крайна сметка последствия за търговията. Не бива да се позволява на Русия да налага този скрит данък върху международната търговия чрез насилие и несигурност", казва украинският външен министър.
Какво тогава е решението, според него - не просто да се ограничават последствията, а да се обърне внимание на източника т.е. Путинова Русия. "Колкото повече ресурси и възможности има Русия да води война, толкова по-далеч ще отиват последствията от нея", предупреждава Сибиха. И сочи решението: "Ето защо укрепването на Украйна и намаляването на капацитета на Русия за агресия е инвестиция в сигурността на целия регион" - Още: Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва (ВИДЕО)
Today, two merchant vessels were struck by drones in Bulgaria’s exclusive economic zone. One sank. Another caught fire, forcing 18 crew members to abandon ship. This comes just a day after Russia attacked a Turkish-owned civilian vessel carrying food through the Black Sea, killing its captain. Russia is creating a dangerous chain of consequences. By attacking civilian ships, it makes navigation a challenge. By making navigation a challenge, it drives up risks, insurance and transport costs, and threatens the flow of food to global markets. Freedom of navigation becomes meaningless if Russia can make exercising it a matter of risking a civilian crew and vessel. And global food security cannot depend on whether a grain carrier makes it across the Black Sea without being hit by a Russian drone. This is how Russia exports the cost of its war against Ukraine far beyond our borders. Russian attacks in the Black Sea turn into greater risks for sailors, higher costs for trade, and greater uncertainty over food supplies for people far beyond the region. Higher risks mean higher costs and ultimately consequences for trade. Russia should not be allowed to impose this hidden tax on international trade through violence and insecurity. As well as containing the consequences is not enough. The source of the danger has to be addressed. The more capacity Russia retains to wage this war, the further its consequences will travel. This is why strengthening Ukraine and reducing Russia’s capacity for aggression is an investment in the security of the entire region.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 6, 2026