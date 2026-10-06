Кабинетът "Радев":

Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море

06 октомври 2026, 18:45 часа 2049 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Украйна с официална реакция за ударените от дронове кораби в икономическата зона на България в Черно море

"Русия създава опасна верига от последствия. Като атакува граждански кораби, тя прави корабоплаването предизвикателство. Като прави корабоплаването предизвикателство, тя увеличава рисковете, застрахователните и транспортните разходи и заплашва потока от храна към световните пазари. Свободата на корабоплаване става безсмислена, ако Русия може да направи упражняването ѝ въпрос на риск за цивилен екипаж и кораб. И глобалната продоволствена сигурност не може да зависи от това дали зърновоз преминава Черно море, без да бъде ударен от руски дрон". Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в своя официален профил в социалната мрежа "Х". Той специално визира ударените от дронове два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море - ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

Сибиха е категоричен - с удари като днешните Русия прехвърля щетите от войната си срещу Украйна далеч отвъд границите си. "Руските атаки в Черно море се превръщат в по-големи рискове за моряците, по-високи разходи за търговията и по-голяма несигурност относно доставките на храна за хората далеч отвъд региона. По-високите рискове означават по-високи разходи и в крайна сметка последствия за търговията. Не бива да се позволява на Русия да налага този скрит данък върху международната търговия чрез насилие и несигурност", казва украинският външен министър.

Какво тогава е решението, според него - не просто да се ограничават последствията, а да се обърне внимание на източника т.е. Путинова Русия. "Колкото повече ресурси и възможности има Русия да води война, толкова по-далеч ще отиват последствията от нея", предупреждава Сибиха. И сочи решението: "Ето защо укрепването на Украйна и намаляването на капацитета на Русия за агресия е инвестиция в сигурността на целия регион" - Още: Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва (ВИДЕО)

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Черно море война Украйна руски дронове Андрий Сибиха ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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