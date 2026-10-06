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"Ситуацията в Черно море става все по-тревожна": Урсула фон дер Лайен с позиция за атаките

06 октомври 2026, 19:45 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
"Ситуацията в Черно море става все по-тревожна": Урсула фон дер Лайен с позиция за атаките

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази дълбока тревога от рязката ескалация на напрежението в акваторията на Черно море. Инцидентът идва само денонощие след като ROYAD MAMMADOV, превозващ украинско зърно, бе атакуван край румънското крайбрежие. „Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби – и невинни екипажи – са взети на прицел, като вече има загубени човешки животи в морето“, каза Лайен.

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Тя постави директен акцент върху ударите по морския трафик в непосредствена близост до българския бряг. „Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потопен край бреговете на Румъния“, каза тя.

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В заключение председателят на Еврокомисията подчерта необходимостта от изясняване на детайлите около новите атаки и увери страните от Черноморския регион в пълната подкрепа на Брюксел. „Въпреки че точните обстоятелства около тези инциденти все още се установяват, развитието на събитията е много тревожно. Атаките срещу търговското корабоплаване са неприемливи. Ние заявяваме пълна солидарност с нашите държави членки по Източния фланг“, добави още председателят на ЕК.

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Урсула фон дер Лайен война Украйна ударени кораби Черно море
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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