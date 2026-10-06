Соловьов с брутална обида към Мерц: Лай*о. В Русия пак обещават много пари за пушечно месо (ВИДЕО)

"Слушай, Мерц, ти от кого и какво искаш? Нещо да не предозира? Кой си ти, че да искаш това от Русия? Ти си лай*о, което няма подкрепата на германския народ". Това са дословни думи на Владимир Соловьов - руския пропагандист, наричащ се телевизионен и радиоводещ. Той е под западни санкции заради разпространение на най-бруталните лъжи на пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца.
Още: Концентрационни лагери за руснаци в Германия и как се пазят руските рафинерии: Паралелната реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)
Какво толкова иска Мерц от Русия? Да спре войната в Украйна, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)
Същевременно Соловьов продължи с обидния тон и думи към Германия, като попита дали германците не били мазохисти всеки век или просто искали да видят руските войници да маршируват в Берлин. "Предупреждавам те (визира Мерц), че този път няма да маршируваме, защото радиоактивният прах е вреден за ботушите", изрепчи се Соловьов, който предрече съдбата на Картаген за Германия – всичко щяло да бъде пепел - ОЩЕ: Шефът на германското разузнаване: Русия иска цяла Европа да ѝ се подчинява политически (ВИДЕО)
🚨 Putin’s top propagandist calls Merz a “piece of shit” and threatens Germany with a radioactive wasteland “Hey, Merz. Who the hell are you to demand anything from anyone?” Vladimir Solovyov erupted on Russian state television, reacting to the German chancellor’s call to halt the fighting and move toward negotiations. The insults quickly gave way to threats. “Do Germans really get some kind of physical pleasure out of this every century? Are they masochists? Do they just enjoy seeing Russians marching through Berlin? I warned you: this time we won’t be marching, because radioactive dust is bad for our boots,” Solovyov said. He then predicted that Germany would meet “the fate of Carthage” and threatened to leave the country a radioactive wasteland.— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026
Пак обещания за пари към пушечното месо в Русия
Междувременно, губернаторът на Липецка област Игор Артамонов обяви в официалния си канал в Телеграм, че еднократните премии за подписване на договор с руската армия, които областта дава, се увеличават. Ако се запишеш в Силите за работа с безпилотни системи на руската армия, премията е 3,6 млн. рубли. Ако се запишеш в друг род руски войски – 3,1 млн. рубли.
Още: Хайде арести и в чужбина: Соловьов усилено работи Путин да спечели 100% на изборите за Думата (ВИДЕО)