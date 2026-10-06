Ударени кораби край България:

Соловьов с брутална обида към Мерц: Лай*о. В Русия пак обещават много пари за пушечно месо (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 17:36 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: Россия 1/NEXTA
Соловьов с брутална обида към Мерц: Лай*о. В Русия пак обещават много пари за пушечно месо (ВИДЕО)

"Слушай, Мерц, ти от кого и какво искаш? Нещо да не предозира? Кой си ти, че да искаш това от Русия? Ти си лай*о, което няма подкрепата на германския народ". Това са дословни думи на Владимир Соловьов - руския пропагандист, наричащ се телевизионен и радиоводещ. Той е под западни санкции заради разпространение на най-бруталните лъжи на пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца.

Още: Концентрационни лагери за руснаци в Германия и как се пазят руските рафинерии: Паралелната реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какво толкова иска Мерц от Русия? Да спре войната в Украйна, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Същевременно Соловьов продължи с обидния тон и думи към Германия, като попита дали германците не били мазохисти всеки век или просто искали да видят руските войници да маршируват в Берлин. "Предупреждавам те (визира Мерц), че този път няма да маршируваме, защото радиоактивният прах е вреден за ботушите", изрепчи се Соловьов, който предрече съдбата на Картаген за Германия – всичко щяло да бъде пепел - ОЩЕ: Шефът на германското разузнаване: Русия иска цяла Европа да ѝ се подчинява политически (ВИДЕО)

Пак обещания за пари към пушечното месо в Русия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно, губернаторът на Липецка област Игор Артамонов обяви в официалния си канал в Телеграм, че еднократните премии за подписване на договор с руската армия, които областта дава, се увеличават. Ако се запишеш в Силите за работа с безпилотни системи на руската армия, премията е 3,6 млн. рубли. Ако се запишеш в друг род руски войски – 3,1 млн. рубли.

Още: Хайде арести и в чужбина: Соловьов усилено работи Путин да спечели 100% на изборите за Думата (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руска армия руски войници руска пропаганда Фридрих Мерц война Украйна Владимир Соловьов русский мир пушечно месо руско ядрено оръжие Картаген
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес