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За международните успехи на българските филми и още: Николай Мутафчиев в Студио Actualno (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 18:05 часа 436 прочитания 0 коментара

След наградата “Сребърна мечка” на Берлинският международен кинофестивал и новината, че ще бъде канадското предложение за наградите “Оскар”, филмът с българско участие “Нина Роза” спечели и още две големи награди на филмовият фестивал “Златна роза” - награда на публиката и награда за най-добра мъжка роля, която актьорът Галин Стоев подели с Иван Славов от филма “Черни пари за бели нощи”.

Най-любопитното тук е, че един филм, който беше много добре оценен от фестивалите, спечели и двете най-големи награди на публиката - първо на София филм фест, а след това и на “Златна роза”. Което е сравнителна рядкост - обикновено филмите ги делим на фестивални и комерсиални. А този филм, освен че е много добре направен, е и много емоционален, разказа продуцентът на филма от българска страна Николай Мутафчиев, в предаването “Студио Actualno”.

Нина Роза е копродукция между България, Канада, Белгия и Италия, която разказва историята на семейство, разделено между България и Канада. Основните теми са изкуството, изгнанието, родителството и наследството. Главният герой се връща към трудни спомени и към корените си, които са били изтръгнати и забравени.

“Режисьорът на филма (Женвиев Дюлуд дьо Сел) успява някак да бръкне в българската душа по-добре от много български режисьори, които пробват да направят това. Това е интерес феномен, как чужденец разказва по-добре за нашата култура”, каза Мутафчиев.

Филмовият разказ проследява прехода между минало и настояще, докато семейните връзки и преживявания се разгръщат постепенно, събирайки на едно място изгубени надежди, неизказани обидии разкрития. Сюжетът показва как изборите и препятствията на един човек могат да се отразят на цялото семейство, независимо от разстоянията и поколенията. Мутафчиев сподели, че това дали продукцията ще се класира до шортлистите на наградите Оскар зависи изцяло от бюджетът за реклама, който Канада ще отдели и вниманието, което ще се обърне на филма преди самата церемония.

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Според него обаче успехът за България ще е голям не само по отношение на продуцентство, ако филмът достигне до краткия списък.

“Повечето хора си мислят, че това отваря много възможности само за продуцентите. Не - това генерално поставя на карта българското по друг начин. Заради това смятам, че е наистина важно да ценим всички успехи в киното, взаимно да се подкрепяме и ако може една идея по-малко да се мразим”, призова той.

Николай Мутафчиев е български кинорежисьор, актьор, сценарист и продуцент. На режисьорския стол той застава с филмите „Още една мечта“, „Ти Гониш“, „АБ-“, „Двама на моста“. А под негово продуцентство познаваме заглавия като Радостта и тъгата на тялото“, “Рая на Данте“, “Жълт Олеандър“, “Автопортрет“ и “Копче за сън”, “Плът”, “Добри родители“ и други.

Целият разговор - вижте във видеото.

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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