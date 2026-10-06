След атаката върховната главнокомандваща мълчи: Любомир Аламанов за дроновете край бреговете ни (ВИДЕО)

След атаката с дронове по два кораба край българския бряг на Черно море, президентът Илияна Йотова, върховен главнокомандващ на българската армия, би трябвало да води процеса по сигурността ни, не да го следва. Това каза в предаването Студио Actualno пиар експертът по кризисни комуникации Любомир Аламанов. Часове след разговора с него в студиото, от президетството излезе само съобщението, че Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври, без никакъв коментар от президента. Ето какво каза още Любомир Аламанов: “Институциите би трябвало да реагират със спокойствие, с демонстрация на готовност за подобен тип ситуации и с демонстриране на кризисни протоколи, които трябда да влязат в сила в момента, в който имаме такава кризисна ситуация. Още: Най-после: Йотова свиква КСНС заради дроновете край българския бряг на Черно море

Ролята на президента

Ние трябва да знаем какви мерки се взимат така, че животът на хората да бъде защитен. Вдигната ли е степен на тревога, уведомени ли са нашите партньори от НАТО, извикан ли е посланикът на съответната държава, за да се пита какво се случва и т. н. Това малко ми липсва в тези първи часове на тази криза.“ Още: Дроновете могат да бъдат само руски: Чавдар Стефанов за атакуваните кораби край Бяла (ВИДЕО)

На въпрос дали президентът трябва да свика КСНС, Аламанов отговори: “Задължително, защото това е много важен елемент от протоколите за национална сигурност. Тя е върховен главнокомандващ, т. е. не тя да бъде на разположение на тях, а те да бъдат на разположение на нея. Тя би трявало да води процеса, не тя да го следва. А водейки процеса това означава тя да свика Консултативния съвет по национална сигурност, за да поиска цялата информация и да я предостави на парламентарните групи, защото това не е нещо маловажно.

Няма как да не влязат в предизборната кампания

Снимка БГНЕС

Това няма как да не е тема от предизбоната кампания, защото на практика националната сигурност и способността на нашата армия и изобщо на цялата ни система за сигурност да отговори на идващите заплахи, това е част от приоритетите на президента, това е част от неговите прерогативи и неговите правомощия. Още: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море И няма как това нещо да се пропусне и да се мине на вълна галене на глави, гушкане на баби и този похват, който сме виждали от арсенала на някои предизборни кампании. Самата идея, че вчера имаше представяне на “Коалиция за мир“, като част от предизборна кампания, това показва, че това вече е влязло в наратива, но също така показва колко е безсмислено, защото тираните не се съобразяват с нашите коалиции. Това е нещо, което очевидно не само не работи, но е вредно за България.“

Любомир Аламанов припомни, че Русия отдавна се е готвила за провокация спрямо страна-членка на НАТО. Още – във видеоматериала. Още: Противно на Радев, спасен моряк каза: Удариха ни само морски дронове