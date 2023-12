В Русия намалява подкрепата за войната в Украйна, руски натиск при Бахмут (ВИДЕО)

Основните заключения на база получените отговори – твърдо в подкрепа Руската федерация да воюва в Украйна са само 12%, след като през февруари 2023 година са били 22%, при предишното проучване на агенцията. 44% пък се оплакват, че имат понижение в доходите. 20% твърдят, че не могат да намерят необходими им важни лекарства, а 52% се оплакват от психически разстройства – паник атаки и депресия.

Войната в Украйна

От попитаните, 40% искат изтегляне на руските войски без да са постигнати всички обявени в началото на войната цели от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Този процент стои стабилно през цялата година – за сметка на това 33% искат продължаване на войната, а през февруари, 2023 година, процентът е бил 47%. А 24% от тези, които не подкрепят изтегляне на руската армия без постигане на целите признават, че увеличението на разходите за войната ще им навреди икономически. Това е около 8% от всички попитани – пълното социологическо проучване ТУК.

На този фон в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави редица препратки към материали и данни, които показват растящо социално напрежение в Русия. Цитирано е изданието "Важни истории" и че вече има над 180 000 жалби до Путин по различни въпроси, общото в които е войната в Украйна – липса на заплащане за войници, липса на пенсии, липса на медицински услуги. Цитирана е и оценка на Главното разузнавателно управление в Украйна (ГУР), че в европейската част на Русия социалното напрежение се увеличава (основни фактори – расте броят на престъпленията, извършени заради прекомерна употреба на алкохол, растат цените) и това е основна тема на разговори сред руския политически елит. Според ISW, Кремъл е загрижен и залага на краткосрочни мерки като идеологията, за да не се получи неприятна изненада на руските президентски избори: Путин направи нещо странно и необикновено с Русия. Ето как си я измисля

Показателно какъв е ефектът от това идеологическо промиване е изявлението на руския външен министър Сергей Лавров на срещата на ОССЕ в Северна Македония. Накратко – провал. Лавров дори стигна до думите: "Оставете ме намира", след което обрисува НАТО и ЕС в черни краски. А чеченският лидер Рамзан Кадиров също се изказа в профила си в Телеграм – Русия сега не ѝ е изгодно да говори за мир в Украйна, защото била в по-силна позиция: Лавров си тръгна на бегом от конференцията на ОССЕ веднага след изказването си (ВИДЕО)

During his speech at the OSCE meeting, Russian Foreign Minister Lavrov asked to 'leave him alone". In turn, a number of ministers during his speech decided to leave the hall so they didn't have to listen to Lavrov any further.



He accused NATO and the European Union states of… pic.twitter.com/sEcGzYvknk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

Страданието от войната в Украйна: Децата и училището

На фона на руската пропаганда и отчетливата демагогия на режима на Путин, украинският президент Володимир Зеленски направи знаково посещение на училища в Харков. Знаковото е, че говорим за училища, разположени в метрото – под земята, за да бъдат опазени децата от руските бомбардировки. Упорито повтарян наратив от руския режим и най-вече от подвластната му пропаганда е как Русия не воюва с цивилни. Тази огромна лъжа вече многократно беше опровергавана: Изтезания, изнасилвания и убийства: ООН с нови данни за руски военни престъпления в Украйна

Zelenskyi visited the Kharkiv metro where schools are located. In total, the premises for children's education are located at five stations of the Kharkiv metro. More than two thousand children study there. pic.twitter.com/vZNLNL5BFo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

Няма никакви големи промени по отношение на позициите в основните направления на фронта в Украйна. Има дори лек спад на интензивността на боевете – в сутрешната си сводка украинският генщаб съобщава за 82 бойни сблъсъка, което е с 19 по-малко на дневна база.

За втори пореден ден най-горещо е при Бахмут – там е имало 24 отбити руски пехотни атаки по украинските официални данни. Основните точки на отбити атаки – Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андеевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и Богдановка (5 километра северозападно от Бахмут). Интересен е прочитът на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, допълнен и от дневния обзор на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов. "Рибар" категорично твърди, че откъм Берховския язовир руснаците вървят на юг (към Богдановка) и че има боеве по път О0506 от Хромово към Часов Яр. Същото казва и Пегов – че сега цел е Богдановка. И двата руски източника посочват, че на южния фронт на Бахмут никоя от двете страни няма отчетлив превес и че украинците опазват най-важните си позиции северно от Клещеевка. Украинският военен анализатор Константин Машовец също говори за руски успехи по отделни позиции северно от Богдановка, североизточно от Хромово и северно от Курдюмовка, както и за украински успехи северно от Хромово и североизточно от Клещеевка, но казва и следното – не разбирам това развитие на бойните действия позиция по позиция от гледна точка на украинската армия. Явно е, че руснаците имат достатъчно резерви да компенсират загубите си и упорито атакуват във фланг и в тил украинската армия, след като спряха настъплението ѝ по южния фланг на Бахмут. "И не бих казал, че руснаците не се справят", обобщава Машовец.

(КАРТА) Що се отнася до Авдеевка, "Рибар" не обелва нито една дума, Пегов казва само, че няма промяна в ситуацията. За денонощието там е имало 20 отбити руски пехотни атаки по украински данни. А нови и нови видеокадри сочат, че руските загуби при Авдеевка са колосални, като успехите дотук са минимални – има дори видео на руски танк Т-80 и къде стреля, което подсказва, че южната индустриална зона на Авдеевка не е превзета изцяло от руснаците и украинците още имат позиции в западната ѝ част, въпреки постоянните твърдения на руски военни канали в Телеграм как всичко е приключило:

A Russian T-80BV operating against Ukrainian positions in the industrial zone south of Avdiivka on Yasynovskyi Lane. Given the location, the western part of the industrial zone is still contested, despite Russian claims of completely controlling it. pic.twitter.com/F7xPoesTJo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

Destroyed Russian equipment in the vicinity of Avdiivka. pic.twitter.com/LjtJAsYRxC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

За източния бряг на Днепър и "Рибар", и Пегов не отчитат големи промени – основната точка на боеве е Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър). Според "Рибар" руската артилерия принудила украинците да се изтеглят в северната част на Кринки, Пегов обаче говори за украински атаки южно от Кринки и то в горския масив. И двата руски източника говорят за последните 2 дни как в Западното Запорожие украинците неуспешно атакуват северозападно от Вербово (18 километра югоизточно от Орехов), а руснаците атакуват западно от Работино (10 километра южно от Орехов). Че руснаците са активно при Работино показват и данните на украинския генщаб – 11 неуспешни руски атаки за последното денонощие там.

In Korsunka, occupied left bank of the Kherson region, Russian personnel and hideouts were found and destroyed. pic.twitter.com/OmB6mYvICO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2023

При Купянск и в Луганска област боевете са при Синковка (9 километра североизточно от Купянск) и в горския резерват "Серебрянка" (10 километра западно от Кремена). Потвърдени с геолокализирани видеокадри значими промени в позициите няма - "Рибар" говори как в горите до Синковка руснаците са се окопали и "напредват", но Семьон Пегов посочва, че украинците атакуват и искат да си върнат загубени позиции, засега обаче неуспешно.

