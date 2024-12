В знак на протест срещу папата: Гола до кръста активистка на Femen се опита да открадне фигурка на Исус (ВИДЕО)

Гола до кръста жена се опита да открадне фигурка на Исус във Ватикана Инцидентът стана на площад "Св. Петър", предаде NEXTA.

Активистката на Femen прескочи бариера и се опита да вземе фигурката от сцената на Рождество Христово. Служители на охраната задържаха жената.

От Femen обясниха, че актът е протест срещу отвличането от Русия на над 700 000 украински деца. Организацията обвини папата и международните институции в бездействие.

A topless woman attempted to steal a figurine of Jesus in the Vatican The incident took place at St. Peter's Square



A Femen activist climbed over a barrier and tried to take the figurine from the Nativity scene. Security personnel detained the woman. Femen explained that the… pic.twitter.com/ItYppMbRva