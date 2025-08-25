Родителите на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение: Толкова струва животът на дете в България

Бащата и майката на Сияна, която загина в катастрофа през март 2025 г., са получили 300 000 лв. обезщетение от застрахователите. Това съобщи Николай Попов в социалните мрежи и добави, че претенциите на останалите найни наследници не са уважени. "На толкова се оценява животът на едно дете в България", добави Попов. "Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук.", добави още той.

Бащата на Сияна заяви още, че ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и че ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. "Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България.", добави Попов.

Помощ за Мартин, пометен от АТВ

Николай Попов заяви още, че с тези средства са решили да подпомогнат лечението и на Марти. "С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна.", завършва Попов.

Припомняме, че по-рано днес 4-годишният Мартин, който бе премазан от АТВ в "Слънчев бряг" преди десетина дни, бе транспортиран с медицински хеликоптер УМБАЛ-Бургас към болница "Пирогов". Майката на Марти, която също пострада сериозно при катастрофата, е в клинична смърт.

