Заснеха Тил Линдеман от Rammstein в психиатрична болница (СНИМКА)

Солистът на рок групата Rammstein Тил Линдеман е заснел нов видеоклип в психиатричната болница в Кишинев, съобщи молдовският сайт „Рупор“, позовавайки се на Facebook страницата на клиниката.

„Снимките се проведоха в безопасни условия и при спазване на всички институционални норми, доказвайки, че изкуството и отговорността могат да съществуват в хармония“, посочват от лечебното заведение.

В профила е публикувана и снимка на Линдеман пред боядисана стена в болницата в Костюжени – предградие на Кишинев. От клиниката допълват, че заснемането на клипа е пример, че психиатричната болница е не само място за медицински професионализъм, но и пространство, отворено за култура и творчество.

По информация на местни медии част от сцените са били заснети и в центъра на молдовската столица, откъдето вече се разпространяват кадри в социалните мрежи.

