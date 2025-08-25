Войната в Украйна:

Известен руски журналист стана войник от украинската армия: "Чувствам се щастлив"

25 август 2025, 17:09 часа 345 прочитания 0 коментара
34-годишният Петър Рузавин, доскоро беше известен журналист от руската опозиция, вече е редник в подразделение на украинските въоръжени сили за безпилотни летателни апарати. Бившият репортер и водещ за независимия телевизионен канал "Дождь" от 18-годишна възраст, водил и подкасти за руските затвори и отразявал войната в Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, споделя, че се чувства щастлив.   

"Чувствам се щастлив",разказва журналистът пред The ​​New York Times. Подразделението, в което служи, е в Харков, съвсем близо до фронтовата линия. За Рузавин животът на това място, недалеч от фронта, е много по-реален отколкото "призрачната нормалност" на Киев, както я описва, или "лукса на Москва.

Рузавин е женен за известната украинска журналистка Наталия Гуменюк. През лятото на 2023 г., по време на снимки в Карпатите си заедно със съпругата си, си задава въпроса кой би бил по-полезен за Украйна - Рузавин журналистът или Рузавин войникът? И в крайна сметка решава, че може да допринесе повече на фронта, затова преминава обучение за управление на дронове.

През пролетта на 2024 г. постъпва в 13-та бригада "Хартия" на Националната гвардия на Украйна. Едва месец по-късно Рузавин попада под обстрел и получава лека рана в крака, но се връща на служба няколко седмици по-късно.

В момента Рузавин координира мисии с дронове и е на мнение, че новият му живот му е дал чувство за смисъл. "Войната ти дава усещането, че правиш нещо ценно", казва той.

Елена Страхилова
