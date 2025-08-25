Първи руски регион напълно спря продажбата на бензин за населението, на други места се продава с купони

Първи регион в Русия - Курилския, който заема по-голямата част от Курилските острови и е част от Сахалинската област на Русия, остана без бензин за населението, тъй като продажбата на АИ-92 бе спряна освен за специални превозни средства. „В момента продажбата на бензин АИ-92 за населението е временно преустановена - целият запас е необходим за специалните превозни средства", се казва в съобщение на началника на Курилския общински район Константин Истомин в телеграм канала му от 25 август.

В съобщението си той уточнява, че се очаква нова партида бензин да бъде доставена "днес следобед". Допълнително ще информирам кога отново ще бъде пуснат в продажба, добавя той.

Към това съобщение руското издание The ​​Moscow Times добавя, че още от 20 август на Курилските острови са в сила ограничения за продажба на гориво - не повече от 10 литра бензин на клиент. Не много по-различна е ситуацията в съседния Приморски край, където от 17 август заради недостиг на бензин се вият огромни опашки пред бензиностанциите и се чака с часове за зареждане. В Забайкалия и на Кримския полуостров се върнаха към съветската практика за продажба на гориво с купони, пише изданието.

Както вече писахме има редица съобщения, че бензин ще се внася от Беларус, за да се закърпи положението. Русия спешно внася бензин от Беларус, рекордни цени на руските бензиностанции

Три петролни рафинерии в Русия са прекратили работа заради украинските атаки с дронове - "Роснефт" в Новокуйбишевск, Саратовската петролна рафинерия, а Рязанската е намалила капацитета си почти наполовина.