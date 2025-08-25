Войната в Украйна:

"Подарък за Русия": Вето на полския президент спира Starlink за Украйна

25 август 2025, 17:58 часа
Полша вече няма да може да плаща за сателитната мрежа Starlink за Украйна. Причината е ветото на президента Карол Навроцки върху закона за помощта за украинските бежанци, обяви полският министър на цифровизацията Кжищоф Гавковски на страницата си в социалната мрежа X. "С решението си Карол Навроцки прекъсва интернет връзката в Украйна, защото де факто това е значението на решението му относно закона за помощта за украинските граждани", написа той.

По-рано днес, 25 август, държавният глава наложи вето върху закона за помощта за украинските граждани. От думите му стана ясно, че вече няма да има социални помощи и безплатна медицинска помощ за безработни украинци: Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци.

"Подарък" за руските войски

"Това е краят на интернет връзката Starlink, която Полша предоставя на Украйна във война. Това е и краят на подкрепата за съхранението на данните на украинската администрация на сигурно място", поясни Гавковски.

Още: Признание от Европа: Мъск все още е незаменим за Украйна

Той счита, че това решение е "подарък" за руските войски, и припомни, че украинската армия редовно използва Starlink. Мрежата от сателити на SpaceX - компанията на Илон Мъск - доставя скоростен интернет на фронта, което улеснява комуникацията между военните.

Снимка: Карол Навроцки, Getty Images

Преди време се появи информация, че самият Мъск е спрял достъпа до Starlink преди ключова украинска операция срещу Руския черноморски флот.

Още: Резерви на Starlink заради несигурния Мъск: Япония и IT коалицията с ключови доставки за Украйна

През февруари 2024 г. стана публично известно как руската армия използва терминали на Starlink, което улеснява военните ѝ действия в Украйна. Украинското разузнаване публикува прехванат разговор между руски войници, комуникиращи помежду си за инсталирането на системата. Илон Мъск отрече - според него нямало "нито един" косвено или пряко продаден на Руската федерация терминал на Starlink.

След това се заформи дълга сага дали САЩ ще спрат Starlink за Украйна постоянно, а Полша се намеси и спаси положението: "Млъкни, дребно човече": Мъск и полският външен министър в словесен сблъсък за Starlink за Украйна.

"Г-н президент, трябва да спрете да атакувате сляпо правителството в името на политическата борба. Вие вредите на хората, които се борят за своята независимост, и в същото време помагате на Русия", каза Гавковски на Навроцки днес.

Още: Владимир Путин обяви война на Мъск и Starlink

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Украйна Полша Starlink война Украйна Карол Навроцки
