Войната в Украйна:

Доставки на оръжие и производство на дронове: Румъния и Украйна се разбраха в Киев

25 август 2025, 16:36 часа 362 прочитания 0 коментара
Доставки на оръжие и производство на дронове: Румъния и Украйна се разбраха в Киев

Румъния и Украйна ще засилят координацията между своите сили за противовъздушна отбрана и ще развият индустриалното сътрудничество, като ще дадат приоритет на производството на дронове прехващачи, дронове с FPV и дронове с голям обсег. Това стана ясно след срещата на вицепремиера и министър на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну с украинския му колега Денис Шмигал, съобщават румънските медии.

„Путин смяташе, че чрез терор и бомби може да спре европейския път на Украйна и да застраши сигурността на Европа. Той грешеше. Украйна е по-силна, а Румъния е част от коалицията на тези, които защитават демократичните ценности, и ще бъде част от възстановяването на европейска и безопасна Украйна“, написа след срещата на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук Йонуц Мощяну.

Румъния и Украйна ще си сътрудничат и в разработването на румънско-украински военни продукти чрез механизма на Европейския съюз „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). Това е нов инструмент, приет от Съвета на ЕС през май тази година, който предоставя заеми до 150 милиарда евро за подкрепа на държавите членки в отбраната чрез съвместни обществени поръчки. Програмата ще финансира проекти, включващи най-малко две държави от ЕС, и ще позволи на Украйна, държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Европейската асоциация за свободна търговия (EАСТ), както и на страни кандидатки за членство, да участват в съвместните поръчки.

Още: Румъния ще предостави военните си бази като част от гаранциите за сигурност на Украйна без да изпраща войски

Снимка: Facebook/Ionuț Moșteanu

На свой ред Шмигал е благодарил за подкрепата на Румъния, отбелязвайки, че Букурещ вече е предоставил 22 пакета военна помощ, а 23-тият ще пристигне скоро.

Румъния: С България и Турция трябва да патрулираме в Черно море срещу руска атака

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Румъния дронове война Украйна оръжие за Украйна информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес