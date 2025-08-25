Доставки на оръжие и производство на дронове: Румъния и Украйна се разбраха в Киев

Румъния и Украйна ще засилят координацията между своите сили за противовъздушна отбрана и ще развият индустриалното сътрудничество, като ще дадат приоритет на производството на дронове прехващачи, дронове с FPV и дронове с голям обсег. Това стана ясно след срещата на вицепремиера и министър на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну с украинския му колега Денис Шмигал, съобщават румънските медии.

„Путин смяташе, че чрез терор и бомби може да спре европейския път на Украйна и да застраши сигурността на Европа. Той грешеше. Украйна е по-силна, а Румъния е част от коалицията на тези, които защитават демократичните ценности, и ще бъде част от възстановяването на европейска и безопасна Украйна“, написа след срещата на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук Йонуц Мощяну.

Румъния и Украйна ще си сътрудничат и в разработването на румънско-украински военни продукти чрез механизма на Европейския съюз „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). Това е нов инструмент, приет от Съвета на ЕС през май тази година, който предоставя заеми до 150 милиарда евро за подкрепа на държавите членки в отбраната чрез съвместни обществени поръчки. Програмата ще финансира проекти, включващи най-малко две държави от ЕС, и ще позволи на Украйна, държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Европейската асоциация за свободна търговия (EАСТ), както и на страни кандидатки за членство, да участват в съвместните поръчки.

На свой ред Шмигал е благодарил за подкрепата на Румъния, отбелязвайки, че Букурещ вече е предоставил 22 пакета военна помощ, а 23-тият ще пристигне скоро.

