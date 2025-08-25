Експлозии и огромен пожар на пристанището в Хамбург, има ранени (ВИДЕО)

Силни експлозии са избухнали в голям склад в пристанището на Хамбург, Германия, като след тях се е разразил огромен пожар, съобщават водещи световни медии. Видеозаписи показват пламъци и гъст дим, издигащ се към небето. Няколко души са ранени, докато спасителните екипи се борят да овладеят пожара. Властите са блокирали района около пристанището. Видеозаписите от експлозиите в склада показват хаотични сцени с пожарникари, които се борят с пламъците. Причината се разследва, докато екипите за спешна помощ се фокусират върху безопасността и овладяването на пожара.

Видеозаписи запечатват пожара и експлозиите

Видеозаписи в социалните медии показват интензивността на експлозиите в склада в пристанището на Хамбург, като пламъците се разпространяват бързо и се чуват силни взривове наблизо. Кадри от очевидци предоставят в реално време изглед на инцидента, докато властите реагират.

Съобщава се за няколко ранени в резултат на експлозиите в склада на пристанището в Хамбург. Аварийните екипи са транспортирали ранените до местни болници, а властите продължават да оценяват щетите и да осигуряват обществената безопасност.

Препоръки за безопасност за жителите и работниците

На хората в близост до пристанището в Хамбург се препоръчва да избягват района и да следят официалните новини. Пожарните служби призовават за предпазливост и предупреждават да не се разпространява непотвърдена информация в интернет.

Hamburg Harbour explosion! Many injured. pic.twitter.com/O7aSEwRFcb

Пожарът в склада на пристанището в Хамбург е причинил множество наранявания и сериозни щети. Видеозаписи, разпространявани в интернет, показват мащаба на пожара, докато спасителните екипи се борят да овладеят ситуацията.