Украйна използва тактика от Първата световна война срещу най-мощните руски оръжия

Изпочупен самолет от съветската епоха се приземи на селска писта през август и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият от които носеше пушка. Те са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем на Украйна с руските дронове по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин. 56-годишен пилот, който се е научил да лети като хоби преди инвазията, и 38-годишният стрелец - бивш автомобилен механик, който никога преди това не е летял със самолет - са част от ескадрила, посветена на свалянето на безпилотните атакуващи и разузнавателни самолети на Руската федерация. А те, от своя страна, са проклятие за сухопътните войски и цивилните.

През изминалата година тези двама неочаквани въздушни воини са изпълнили около 300 бойни мисии като част от 11-а армейска авиационна бригада и са свалили почти половината от общо 120-те дрона, унищожени от подразделението, казва неговият заместник-командир полковник Микола Лихацки.

Различните тактики на Украйна срещу руските дронове

Украйна разполага с едни от най-модерните системи за противовъздушна отбрана, получени от западните съюзници, включително Patriot. Тя има и изтребители F-16, които понякога използва за сваляне на ракети и дронове. Но е разработила и редица по-евтини тактики за противодействие на заплахата от въздуха, вариращи от мрежи за безпилотни машини до заглушаване на сигнали.

Войници и доброволци също така обслужват тежки картечници, монтирани на пикапи, за да се опитат да унищожат дроновете "Шахед", натоварени с експлозиви. Други използват стари съветски ракети, изстрелвани от пускови устройства, направени от преработени транспортни контейнери.

Снимка: Як-52, Wikipedia

Як-52 и стратегия от Първата световна война

След това идват мъжете от 11-а ескадрила. Когато на военните радари се появи дрон, екипажите се качват на двуместните си тренировъчни самолети Як-52, чиито плъзгащи се стъклени куполи напомнят на изтребителите от Втората световна война. Обикновено те излитат в рамките на 15 минути.

Тяхната ескадрила е върнала военната авиация към нейните начала от Първата световна война, като се сражава с врага от близко разстояние с помощта на стрелец, който се навежда от пилотската кабина с оръжие, разказва The Wall Street Journal.

Як-52 е толкова прост самолет, че няма собствен радар и трябва да лети през деня, когато екипажът се направлява по радио, преди да установи визуален контакт. Пилотската кабина става толкова студена през зимата, че им трябват дебели якета, ръкавици и старомодни, подплатени с кожа летателни каски. Пилотите седят до самолетите си и чакат заповед за излитане.

Основните им цели са разузнавателните дронове "Орлан" и "Зала" и иранските дронове "Шахед" с експлозиви, заедно с руската им версия "Геран". "Орлан" и "Зала" приличат съответно на миниатюрен самолет и хвърчило, докато характерната триъгълна форма на "Шахед" се превърна в една от най-разпознаваемите гледки на тази война. Моделите на тези дронове, които са с пропелерни двигатели, летят със скорост до 185 км в час, което ги прави лесни за преследване от самолетите Як. Те могат да летят със скорост от над 290 км/ч.

Успехите на тези самолети съставляват 10-12% от дела на дроновете, пресечени от Украйна в един обикновен ден, казва Лихацки. Миналия месец около 11% от всички дронове с голям обсег, изстреляни от Русия, са преминали през противовъздушната отбрана на Украйна - според данни, анализирани от Центъра за информационна устойчивост. Това е организация за разследвания с отворен код, базирана в Обединеното кралство.

Украинските самолети обикновено летят на разстояние 60-90 метра от дрона, преди стрелецът да отвори капака, да се наведе и да стреля.

"Сега има толкова страхотна нова технология, а аз все още вися от пилотската кабина и стрелям по дронове с пушка", казва бившият автомобилен механик, превърнал се в стрелец. Той сравнява преживяването със стрелба с пушка, докато яздиш кон. Стрелецът е изпробвал редица оръжия и в момента предпочита германската автоматична пушка Haenel MK55.

Снимка: Getty Images

Понякога пилотите се доближават толкова, че могат да използват крилата на самолета си, за да наклонят крилата на дрона и да го изведат от курса, казва Лихацки. Британските пилоти са използвали тази тактика по време на Втората световна война срещу германската летяща бомба "Фау-1".

Русия се адаптира

Русия непрекъснато актуализира своята технология и тактика. Това включва поставянето на камери в задната част на дроновете "Орлан", което им позволява да засичат приближаващи се самолети или ракети и да предприемат избягващи действия, разказва Лихацки. Самолетите на ескадрилата за борба с дронове също са мишени за руснаците.

Миналата година украинският пилот, известен с позивната "Маестро", и неговият стрелец, наричан "Нинджа", казаха, че са прекарали 40 минути в опити да унищожат дрон "Орлан", който започнал да лети в тесни кръгове, след като се приближили. "Маестро" заяви, че е летял със самолет Як под дрона и се е опитал да следва движенията му, но в по-широк радиус, за да даде време на "Нинджа" да се прицели. В крайна сметка те успели да поразят безпилотната машина.

През май миналата година двамата казаха, че самолетът им е бил атакуван от руска противовъздушна ракета, което ги е принудило да се спуснат бързо в маневра, за да я избегнат.

Факт е, че Русия е насочила по-пряко вниманието си към 11-а ескадрила. През юли нейният командир Константин Оборин е бил убит, когато хангарът, в който се е намирал, е бил ударен от балистична ракета.

