Официално: Ботев Пловдив привлече юноша на Арсенал с впечатляваща визитка

Ръководството на Ботев Пловдив впечатли със сериозна трансферна покупка! "Канарчетата" привлякоха юношата на Арсенал Армстронг Око-Флекс. Атакуващият футболист пристига от Цюрих. Сумата по сделката за 23-годишния ирландец не се споменава в официално съобщение на "жълто-черните". Око-Флекс, който във визитката си има престои в Селтик, Уест Хем и Суонзи, се чувства най-добре на левия фланг, но може да играе по всички фронтове в нападение.

Армстронг Око-Флекс е играч на Ботев Пловдив

Той е попълнение №14 в лятната селекция на пловдивчани. В днешния следобед крилото тренира с новите си съотборници. Роденият в Дъблин флангови играч започва да тренира в местни академии, преди да бъде забелязан от скаута на Арсенал Лиам Брейди, и едва на 11 преминава в школата на "артилеристите". През 2018 година се присъединява към Селтик, където има мач и за първия тим.

Следва период в Уест Хям. При "чуковете" ирландецът носи екипа на втория тим. През есента на 2022-ра половин сезон се подвизава под наем в Суонзи. През август 2023 година преминава в Цюрих, с чийто екип има 37 двубоя, 3 гола и 1 асистенция. Освен богатата си кариера на клубно ниво, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори. Армстронг Око-Флекс ще играе с №23 в Ботев Пловдив.

ОЩЕ: Разкриха защо се бави трансфер на Левски, който ще реши голям проблем на Веласкес