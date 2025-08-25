Войната в Украйна:

25 август 2025, 19:10 часа 447 прочитания 0 коментара
Левски ще гони чудото срещу АЗ Алкмаар с пълен състав! Ключови играчи се връщат от контузии

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес получи добри новини преди реванша с Аз Алкмаар от плейофния кръг на Лига на конференциите. Колегите от "Тема Спорт" предават, че лекарският щаб на "сините" успя да вдигне на крака Евертон Бала за двубоя в Нидерландия. На линия за сблъсъка ще са халфът Георги Костадинов и централният нападател Мустафа Сангаре, които се завръщат след травми.

Евертон, Сангаре и Костадинов са на линия за АЗ Алкмаар

Бразилецът получи контузия в първия мач с АЗ. Това бе и причината да пропусне последните тренировки на столичния ни гранд. В засекретено занимание на 25 август обаче Евертон е взел участие, информираха от "Тема Спорт". Атакуващият полузащитник, който игра доста силно в първия мач, ще тръгне с отбора за Нидерландия. Сблъсъкът в Ниската земя е в четвъртък от 20:30 часа.

Левски

Костадинов и Сангаре също са напълно излекувани от травмите, които ги мъчеха по-рано през месеца. Те тренират на пълни обороти. Не е изключено някой от тях да започне като титуляр срещу АЗ Алкмаар, а дори в стартовата единайсеторка да попаднат и двамата. Левски ще се радва и на солидна подкрепа в Нидерландия. Феновете изкупиха отпуснатите 1150 от домакините билети. 

Междувременно разкриха защо се бави трансфер на "сините", който би трябвало да реши голям проблем на Хулио Веласкес (подробности четете в линка).

