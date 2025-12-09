Вие сте луди, за окопите ли се готвите: Rheinmetall пусна коледен календар като танк (ВИДЕО)

Германската отбранителна компания Rheinmetall тази година изпрати на своите партньори и клиенти необичаен адвент календар – с форма на танк. Картоненият модел на бойна машина Lynx има 24 прозорчета, а вътре е с шоколадови топки. Надписът на гърба гласи: "Поеми отговорност в един променящ се свят". Календарите са пуснати в ограничен тираж.
Част от потребителите в социалните мрежи разкритикуваха коледния календар - вижте долните два примера:
"Това е Анри Шмит, член на германския Бундестаг от Християндемократическия съюз, който открива предстоящия коледен сезон с адвент календар, моделиран по подобие на танк. Все още има място в окопите, г-н Шмит. Приятен апетит и приятно пътуване."
Das ist Henri Schmidt, Mitglied des deutschen Bundestages für die CDU, der mit nach einem Panzer nachempfundenem "Adventskalender" die kommende Weihnacht einläutet.— InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) December 7, 2025
Da ist noch ein Plätzchen frei im Schützengraben, Herr Schmidt. Wohl bekommt's und gute Reise. pic.twitter.com/OH3MXPuiD0
"В настоящата световна ситуация човек може да сметне адвент календар във формата на оръжие за привлекателен само ако знае със сигурност, че няма да умре на фронтовата линия."
Ein Adventskalender in Form eines Waffensystems kann man in der derzeitigen Weltlage nur toll finden, wenn man genau weiß, dass man selbst sicher nicht an der Front verrecken wird.pic.twitter.com/Te4BOyoCz1— Mr. Unbequem 𝕏 (@Dr_Unbequem) December 7, 2025
Но други подкрепиха идеята.
"Много креативен адвент календар. Lynx е първокласен продукт на германската отбранителна индустрия, с който можем да се гордеем. Нашите отбранителни възможности трябва да се обсъждат много по-често в ежедневието, дори по Коледа. Дължим факта, че можем да празнуваме този празник в мир и свобода, на Бундесвера", казва Грегор Холанд, комисар по отбраната от Християндемократическия съюз от провинция Северен Рейн-Вестфалия.