Проектът с "Райнметал" - шанс за България и нерви за копейките

Както всеки път, така и вчера не пропуснахме да се поизложим пред чужденците. Депутатът от "Величие" Мария Илиева алармира целокупната общественост, че договорът с “Райнметал” за изграждане на два нови военни завода в Сопот не е бил обсъждан от Общинския съвет в Карлово.

Другата нейна тревога е, че проектът не е добър за защитената зона Централен Балкан. И какво следва? От "Величие" събрали 11 подписа на общински съветници, които ще гласуват за отлагане на точката със завода за един месец, обаче председателят на Общинския съвет оказвал натиск върху тях да си оттеглят подписите.

Тоест, идва ти на крака технологичен гигант, държавата подписва стратегически проект, а ти събираш 11 подписа "против". Още: България подписа с "Райнметал" за завода за барут: Желязков каза какво следва (ВИДЕО)

Би било смешно, ако не беше толкова жалко

Пишман-пацифисти, комунисти и величия от съветски калибър - това са противниците на договора с "Райнметал".

На фона на мижавите в последните години чуждестранни инвестиции у нас появата на германския гигант е шестица от тотото. Само дето не става дума за тото, а за сериозен, твърде сериозен бизнес.

Преди да се изказват колко ще е ощетена природата в региона и как хората не били питани искат ли такъв завод, от "Величие" да се поинтересуват има ли там работа, каква и доколко добре е платена. Из Подбалкана всеки втори е бил в Англия. Създал е там семейство, спечелил е пари и се е върнал "заради децата". Половината коли са с десен волан.

Работата обаче е основно във ВМЗ и в някои базирани в Карлово търговски вериги, а огромната част от работоспособното население си се лашка всяка сутрин и вечер до Пловдив, за да изкарва насъщния.

Работните места, които проектът с "Райнметал" предвижда, са хиляда. Не звучи бомбастично, но това са хиляда семейства, за които ще се отвори възможност да работят по-близо до домовете си.

Колкото до природата, надали каквото и да било производство по германски стандарти ще замърсява така, както, примерно, са денонощно видимите други комини в района, бълващи отрови на поразия. За тях - нито дума. За непостроения още завод - протест. Още: "Райнметал" с голям удар за 3 млрд. евро

А къде са главните копейки?

А като казахме протест - "Възраждане" малко поизостанаха този път. Преди ги гледахме как си късат ризите пред портала на ВМЗ заради посещението на Фон дер Лайен. Тогава здраво се счепкаха с "Величие", но този път циркът не се състоя. Сигурно причината е изцяло, напълно и кристално чиста, патриотична до последната копейка. Сетиха се накрая - протест на 30 октомври в Карлово, защото Розовата долина била застрашена заради идването на "Райнметал", можело да я бомбардират.

Планираното производство в Сопот безспорно ще бъде от полза за защитата на Украйна. Наред с това новият проект работи за по-пълното военно-индустриално обвързване на България със НАТО и ЕС. Нека да припомним, че страната ни беше водещ производител на муниции с калибър 122 и 152 мм, което е така нареченият източен стандарт. Занапред обаче родното производство ще бъде напълно съобразено със западните системи, без да преустановява производството наи 152-милиметрови снаряди, каквото е предпочитанието на Киев. Още: Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

Погледнато прагматично, проектът наистина е стратегически. Затова би било най-добре Борисов и Радев да спрат да се заяждат кой има по-по-най-голяма заслуга и да оставят фактите да говорят за себе си. За тези, които се интересуват от истина, а не от пропаганда, ето и една скромна порция факти.

Гигантът всъщност ни дава рамо

"Райнметал" е най-големият германски оръжеен производител и една от най-големите компании в Европа. Тя всъщност ни дава рамо, защото е най-големият печеливш от новите планове за въоръжаване в отговор на Путиновите заплахи. Тези планове, подкрепени от ЕНП, на практика заместиха Зелената сделка и предвидени по-рано многомилиардни инвестиции в нисковъглеродна икономика се пренасочват към отбрана.

Не е тайна, че българската военна промишленост в последните години върви нагоре, но с новите производства можем да прогнозираме с голяма доза увереност, че ще има нов сериозен ръст, при това - дългосрочен. И да добавим две твърди цифри - инвестицията е за 1 млрд.евро, а срокът за изграждане на заводите е 14 месеца. Още: Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари

Приказките как с новите заводи съвсем ще станем руска мишена са като за бабите на пазара. Мишени у нас има предостатъчно. А в опасните за Европа и за България времена нека да припомним, че добрият миротворец е онзи, който разполага с оръжие. А най-добрият пък е този, който може и да го произвежда.

Автор: Стефан Стефанов