Висш украински военен: Израел и Япония се отказват от „Пейтриът“ в полза на нашите дронове

Япония и Израел проявяват сериозен интерес към украинските системи за борба с дронове. Водещите технологични сили се стремят да се откажат от използването на скъпи ракети срещу евтини въздушни цели. Това заяви по „Украинско радио“ Иван Тимочко, председател на Съвета на резерва на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна и военен наблюдател.

Според него опитът от украинската война принуждава световните лидери да преосмислят отбранителните си стратегии. Например, Япония действа традиционно, търсейки готови, висококачествени решения или патенти за локализиране на производството. Токио вече има опит в сглобяването на американски ракети „Пейтриът“, но фокусът му сега се измества. На фона на агресивните изявления на Китай, японците търсят технологии, които ще им позволят да отблъскват атаки с дронове в голям мащаб на разумна цена.

„Япония има дълга традиция в това. Те търсят патенти или висококачествени продукти, като или ги купуват, или стават основен клиент. И, разбира се, се опитват едновременно да поискат някои части от лиценза“, обяснява военният.

Експертът също така заяви, че много страни скоро ще се откажат от мащабните си покупки на ракети „Пейтриът“. Пазарът се нуждае от евтини, но ефективни контрамерки, казва Тимочко. „Тъй като ракетите със сигурност нямат предимство във въздуха като средство за унищожение в момента, дроновете имат, поне по брой. А евтините дронове няма да бъдат свалени със скъпи ракети“, обяснява той.

Защо Нетаняху търси заместител на скъпите ракети?

Подобна ситуация се наблюдава и в Израел, подчерта Тимочко, тъй като масираните атаки изтощават бюджета. Бенямин Нетаняху се стреми да защити страната, без да прибягва до „златни“ ракети срещу евтини ирански дронове. Експертът подчертава значението на украинския опит за Тел Авив. „Разбира се, Нетаняху не би искал една малка страна да бъде подложена на масивни удари с дронове и да няма противодействие или да използва скъпи ракети“, категоричен е той.

Дълго време производителите на ракети държаха монопол във военната индустрия, но това се променя, казва военен наблюдател. Украинските дронове опустошиха този затворен пазар, а американските производители ще станат по-съгласни – те се страхуват от падащи цени на акциите и загуба на поръчки.

Кои държави оцениха украинските дронове?

Преди това беше съобщено, че Украйна и Саудитска Арабия водят преговори за потенциална сделка за доставка на украински дронове-прехващачи на стойност милиони долари. Саудитска Арабия иска да придобие ефективните мерки за противодействие на Украйна срещу иранските дронове клас „Шахед“.

Освен това беше съобщено, че синовете на американския президент Доналд Тръмп са инвестирали в американската компания Powerus, която има за цел да комерсиализира украинската технология за дронове. Powerus планира да се листне на Nasdaq.

Украйна оказа помощ и на Съединените щати, като изпрати експерти с дронове за защита на американските военни бази в Йордания. Украинският президент Володимир Зеленски подчерта бързата реакция на Украйна на искането на САЩ.