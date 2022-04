Военният план на Русия да овладее Донбас - популярна руска медия разяснява

Към момента руският военен министър Сергей Шойгу уверява (а дали това е така е втори въпрос), че всички основни задачи на руските сили в киевското и черниговското направление са изпълнени и сега целта на прегрупирането на руската армия е на първо място завършването на операцията за "пълно освобождаване" на Донбас. "Взгляд" твърди, че първият етап на войната в Украйна (упорито наричана специална военна операция) е бил с цел Украйна да съсредоточи сили около Киев и Чернигов.

Малко по-рано същия ден ръководителят на ДНР Денис Пушилин заяви в ефира на канал "Россия 1", че има всички основания да се смята, че сега операцията по "освобождението" на Донбас ще върви много по-бързо. Ръководителят на републиката посочи няколко направления, в които войските на ДНР продължават да развиват настъплението, пише официалният сайт на Пушилин.

Tass-News Agency REPORTED:The Head of #Donetsk,#Pushilin has ordered the formation of a city administration in #Mariupol,according to a decree published on the DPR Head,s Website on thursday.A local administration of the #DPR is to be formed in #Mariupol. pic.twitter.com/XwpWjoM1Jj — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) March 31, 2022

Защитниците на Донбас настъпват към Авдиевка - северните покрайнини на Донецк и Мариинка, разположени на запад от столицата на непризнатата република. Пушилин споменава още две цели, намиращи се на 30-40 километра от Донецк: Новобахмутовка - на север, близо до магистралата, водеща към Краматорск, и Новомихайловка, разположена в югозападната част на столицата на ДНР.

Пушилин оцени и ситуацията в Мариупол. Според него, разпръснати групи от "националистически батальони" оказват съпротива и те се "прочистват". Според руски оценки, около 7000 бойци на полка "Азов" са блокирани в индустриалната зона на завод Азовстал. ОЩЕ: Кадиров с ултиматум към украинските бойци, укрепили се в "Азовстал", да се предадат до ден (ВИДЕО)

Според източник на вестник "Взгляд", на среща в Мариупол Рамзан Кадиров и командващият 8-ма армия генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (според украинците той е мъртъв) са обсъдили времето за прочистване на Азовстал - около седмица. Но изолацията на територията на централата на източния бряг на река Калмиус прави възможно и сега да се освободят значителни сили за прехвърлянето им в други направления.

Какво следва по руския военен сценарий според руската медия?

След приключване на Мариуполската операция, руските войски ("Взгляд" ги нарича войски на ДНР) ще се съсредоточат върху "отблъскване" на фронтовата линия (бившата линия на съприкосновение) от Донецк, Горловка, Ясиновата и други градове на агломерацията в Централен Донецк, които продължават да са под обстрел от страна украинците. Така в сряда, 30 март, украинската артилерия два пъти атакува Донецк от РСЗО "Град", като изстреля най-малко 25 ракети, твърдят руснаците.

Врагът има "сериозни укрепления във всички изброени направления за атака, но въпреки това продължаваме напред", заяви лидерът на Донецк. "Все още не може да се говори за срок: всичко е свързано с много фактори. Но че операцията се ускорява, това вече е факт", подчерта отново Пушилин. По думите му, около 55-60% от територията на ДНР в административните ѝ граници е освободена (бел. ред. - преди войната оценките бяха, че проруските сепаратисти държат 25-30% от Донецка и Луганска области).

Руснаците твърдят, че в момента Луганската република контролира най-малко 90% от Луганска област. Изключение прави агломерацията Северодонецк - Лисичанск - Рубежное в западната част на Луганска област близо до границата с ДНР. Там продължават активните боеве.

Посоки на действие

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: #Russian Forces relesed a video which shows clashes against #Ukrainian Troops in #Mariupol, #Donetsk.



RU soldiers seem to be armed with a 9x39mm VSS Vintorez sniper rifle, AK-74(M) rifles, T-64BV MBT, BTR-82A IFV and RShG-2 thermobaric rocket launcher. pic.twitter.com/T2vvLrWsKa — War Noir (@war_noir) April 1, 2022

В същото време от началото на седмицата сблъсъците между руските въоръжени сили и въоръжените сили на Украйна продължиха на юг и югозапад от Изюм (област Харков, 44 километра по права линия до Славянск, 55 км до Краматорск). Имаше и боеве в южно направление при Гуляйполе и Новомихайловка.

Именно в тези райони бяха разположени нови подкрепления през последните няколко дни, както и онези части на руската армия, ДНР и ЛНР, които се освобождават в Мариупол при разчистването на града. Тук се прехвърлят и сили от направление Херсон-Николаев. Разместването стана възможно, след като на 28 март части от 28-ма бригада на Въоръжените сили на Украйна, която се опитваше да атакува в посока Херсон, бяха разбити (това е руската версия - украинската е, че в нощта на 30 срещу 31 март украинската армия е освободила 11 населени места в Херсонска област).

Според руски анализатори, прехвърлянето на войски показва подготовката в следващите дни на удар в сближаващи се посоки от юг и север с цел окончателно обкръжаване на най-голямата група военни на Украйна в Донбас.

"Говорим за поражението на група от 40-50 000 души. Всъщност за руската армия това е най-мащабната операция от този вид след Великата отечествена война. Това има своите трудности. Но противникът търпи загуби, отбранява се. Всички чакат началото на втората фаза (на войата), свързвана именно с нападение, за да се обкръжат тези украински сили", обясни военния експерт Борис Рожин.

"Основната група всъщност е разделена на две части. По-малката ѝ част е обкръжена в Мариупол и вече е частично унищожена. Задачата е да ги обградим и унищожим", добави Рожин.

Настъпление от север: няма да щурмуват директно Славянск

"Руски войски ще бъдат разположени в Донбас в района на Изюм, за да се осигури по-нататъшно настъпление в направление Каменка с цел обкръжаване на украинските сили в градските агломерации Славянск-Краматорск и Лисичанск-Северодонецк", казва rруският военен експерт Андрей Прокаев.

Според него, "вече можем да констатираме, че след разгрома на украинските сили край Изюм, бавно, но постепенно настъплението на въоръжените сили на Руската федерация започна да се придвижва на юг директно към Славянск и на югозапад към Барвенково. Това създава предпоставки за движение от север на юг с цел затваряне на "чувала" около украинските сили в Донбас. Съпротивата в тази област беше сериозна, но постепенно фронтът започна да се движи. Сега руските войски са се закрепили на южния бряг на Северен Донецк и продължават да трупат сили там".

В полукръг попада и Святогорският Свято-Успенски манастир, удобно разположен на високия бряг на реката и превърнат в отбранителна позиция от въоръжените сили на Украйна и терористичните батальони. По права линия до Славянск остават около 10 километра, но според експерти най-вероятно никой няма да щурмува укрепената агломерация Славянск-Краматорск.

"На линията на съприкосновение има укрепени райони, които са обозначени с важни точки – Авдеевка, Славянск, Северодонецк, Лисичанск и Краснознаменск", припомня Алексей Леонков, главен редактор на сп. "Арсенал на Отечеството".

Според Прокаев, руските войски ще трябва да защитават фланговете, за да не се провали офанзивата им. "В Донбас се сблъскваме с опитни части на въоръжените сили на Украйна, те се бият там от 2014 г., имат щабове, складове, укрепления. Освен това украинските сапьори ще взривят останалите мостове и този факт също трябва да бъде взет предвид от руските военни по време на офанзивата", отбеляза анализаторът.

Офанзива от югозапад: ключовата роля на Гуляйполе

Руските войски "изчакват завършването на прочистването на Мариупол, за да прехвърлят допълнителни сили към запорожското направление", смята Рожин. На свой ред украинският генерален щаб реши да укрепи южния фланг на военните сили в Донбас с щурмови части - 95-та Житомирска и 25-та Днепърска въздушнодесантни бригади (отделни въздушно-щурмови бригади).

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна планираше да превземе Волноваха, наскоро окупирана от силите на ДНР, и да деблокира Мариупол. Но намеренията на Киев не се сбъднаха засега. Двете споменати по-горе въздушно-щурмови бригади, изоставени в района от Гуляйполе до Вугледар, постепенно се връщат на север към Новомихайловка и по-нататък към Курахово, затваряйки се в "чувала", твърдят анализатори.

Пробив при Новомихайловка и близо до Гуляйполе ще унищожи целия фронт на въоръжените сили на Украйна и затова свободните части и подкрепления на руската армия се прехвърлят в тези райони. Експертите смятат, че окупацията на Новомихайловка от руски части ще доведе до пробив на фронта с достъп до Курахово – това вече е на 50 км от Донецк. Части от ДНР на същото място бавно се движат на запад през Маринка. В момента се водят боеве в района на Курахово. Всичко това заплашва украинските сили западно от Донецк с попадане в "чувал".

"Целта е да се достигне задната част на тази група, напредвайки по сближаващи се направления на север и юг“, каза на свой ред Рожин.

Както беше съобщено по-рано, руската авиация и ракети "Калибър" от морето унищожиха ключовия обект на въоръжените сили на Украйна - железопътния възел в Павлоград, който украинските военни набързо се опитват да възстановят. Руските войски "могат да напредват през Славянск, Барвенково или през Лугово в посока самия Павлоград", каза Рожин. "Кой план ще избере командването, разбира се, никой няма да разкрие", обясни експертът.

"Войските, които сега трябва да ликвидират 50-хилядната групира на въоръжените сили на Украйна, ще действат на принципа "разделяй и унищожавай". Големите вражески единици ще бъдат „разсечени“ на отделни центрове на съпротива и след това ще бъдат унищожени", казва експертът.

Какво следва в надеждите на Русия?

"Когато цялата украинска сила в Донбас бъде ликвидирана, ние ще освободим значителна част от нашите въоръжени сили, както и силите на ЛНР и ДНР. Те ще продължат настъплението си на запад, където ще се присъединят онези групи войски, които влязоха на територията на Украйна от север. И тогава те ще изпълнят задачите, пред които са изправени: демилитаризация и денацификация на Украйна", предположи Леонков.

Според цитираните експерти, първоначалният стратегически план, насочен към унищожаване на най-големите групи от въоръжените сили на Украйна и националистическите батальони, унищожаване на военната инфраструктура на Украйна и лишаването ѝ от военния ѝ потенциал, не се е променил. Едва тогава може да бъде решен въпросът и в други области, включително Николаев, Одеса, Кривой Рог, Запорожие и Днепропетровск. В същото време Русия си има работа в Украйна с най-голямата армия в Европа (с изключение на турската) и се стреми да разреши проблема "с най-малко кръвопролитие", продължава да втълпява руската пропаганда.

Автори: Евгений Крутиков, Дария Волкова, Алена Задорожная Превод: Ганчо Каменарски