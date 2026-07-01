Войната се върна в Русия: Магазините в Санкт Петербург с първи сигнали за недостиг

Недостигът на бензин и дизел, който удари почти повсевместно Русия заради украинските атаки по рафинериите, вече засяга доставчиците на хранителни стоки. Те изпращат писма до търговските вериги, в които заявяват, че не могат да гарантират навременното пристигане на камионите в складовете и молят да не ги глобяват, тъй като проблемът е форсмажорен и е общ за цяла Русия. Това се казва в статия на руското издание "Фонтанка", което цитира двама източника от търговията на дребно в Санкт Петербург, които при условия на анонимност споделят, че не са в състояние да спазят предварително определените дати за доставка поради липсата на гориво.

Според източници на "Фонтанка", подобни съобщения се изпращат и от производители в други региони, не само в Ленинградска област. Със същия проблем се сблъскват доставчиците от Поволжието и Южния федерален окръг. Конкретно в имейл пък на производител от Уляновска област, адресирано до търговска верига в Санкт Петербург (с който разполага редакцията), се казва, че регионалните власти са наложили ограничения върху продажбата на бензин и дизел за камионите затова ще има забавяния в доставките. "Поради непреодолима сила, камионите, превозващи нашите продукти, може да се забавят по време на транспортиране. Молим ви да се въздържате от подаване на рекламации за забавяне на доставката на стоки", се казва в имейла.

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Главният изпълнителен директор на руския холдинг "Реалъ", собственик на верига супермаркети в Санкт Петербург, Александър Мишински признава пред изданието за забавянето: "Доставчиците ни уведомяват за евентуални забавяния, но засега ситуацията не е критична и всички поръчки пристигат. Понякога обаче тези забавяния се случват малко по-късно от очакваното".

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