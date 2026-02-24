Радар за икономика: Най-важните новини на 24 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 24 февруари 2026 г.

Служебният финансов министър разкри какъв удължителен бюджет ще внесе

Още утре ще внесем в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за държавния бюджет. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.

ВКС се произнесе за обезщетението от шест заплати

Тригодишната давност за предявяване на иска за обезщетение с до шест заплати за незаконно уволнение тече от деня на уволнението. Това прие Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение. Върховните съдии подчертават, че моментът на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на прекратяването на трудовото правоотношение като незаконно не е определен в Кодекса на труда (КТ) като начало на давността за вземането за обезщетение.

Драстичен спад в продажбите на нови автомобили в България

В България през януари 2026 г. са регистрирани 3218 нови автомобили, което е спад с цели 19,5 на сто спрямо 3995 през януари 2025 г. Това показват най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес. Делът на продадените бензинови автомобили е 73,9 на сто, на дизеловите - 12,5 на сто, на хибридните електрически (HEV) - 6,3 на сто, на електрическите превозни средства с батерии (BEV) - 5,7 на сто и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,4 на сто.

Новите мита на Тръмп влязоха в сила

Новите глобални мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в ранните часове на днешния ден със ставка от 10 процента, въпреки че през уикенда той обяви 15-процентово ниво, предаде CNBC. В петък, след като Върховният съд отхвърли по-голямата част от митническата програма на Тръмп, той обяви, че ще бързо ще наложи 10-процентова плоска митническа ставка всички търговски партньори, като използва за основание различен търговски закон.

Нова рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повишава в азиатската сутрешна търговия днес. Петролът поскъпва заради опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да предприеме военни действия срещу Иран, както и от новите увеличения на американските мита, което създаде несигурност за световния растеж и търсенето на горива. Напрежението между САЩ и Иран пък продължава да държи пазарите изнервени от ситуацията.

