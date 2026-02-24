Светкавично почистване на положени цветя и картички на паметника на Леся Украинка в Москва е в ход през целия днешен ден - на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. В крайна сметка, на място дойде и полицейска кола, за да блокира достъпа до паметника.

Изданието RusNews засне и видео как милиционер проверява и чете оставените на паметника послание. Този паметник се превърна в място, където обикновените руснаци изразяват съпричастност с украинците при всяко по-голямо руско военно престъпление, извършвано на украинска земя. Редовно цветя и плюшени играчки се появяваха през годините на този паметник след големи руски въздушни удари, при които биваха поразявани жилищни сгради в Украйна и жертвите бяха десетки. А RusNews отбелязва, че полицията е проверила прескартата на кореспондента им и е казала, че на паметника се провежда "незаконно събитие".

