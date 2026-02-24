Враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили. Това каза днес руският диктатор Владимир Путин. В днешния ден той се срещна и с руската Служба за външно разузнаване (СВР), която изрази опасения, че е възможно Великобритания и Франция да снабдявали Украйна с елементи от технология за ядрени оръжия.

Руското външно министерство предупреди днес за риск от директен сблъсък между ядрени държави, информира Ройтерс. Изявлението им бе разпространено след изявлението на СВР.

СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".

Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви днес съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков. По думите му, това щяло да повлияе на позицията на Русия в преговорите за мира в Украйна.

