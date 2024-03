"Върнете войниците, украинците са добри хора": Даде ли Навални начало на протести срещу войната? (ВИДЕО)

Още: Погребаха Навални на саундтрака от "Терминатор 2", съпругата му с прочувствено "сбогом" (ВИДЕО)

"Върнете войниците у дома!" и "Украинците са добри хора", скандираха събралите се на Борисовското гробище.

Събралото се множество от хора по пътя между църквата, в която бе отслужена прощалната церемония, и гробищата също скандираха „Не на войната!“. Преминаващите по пътя водачи на превозни средства ги подкрепиха с клаксони.

Още: "Путин - убиец": Сбогуването с Навални протече бързо, полицията попречи всячески (ВИДЕО)

В Москва хиляди хора започнаха да полагат цветя на различни места в памет на починалия в затвора опозиционер на диктатора Путин.

People created a memorial to Alexei Navalny near the cemetery in Moscow pic.twitter.com/510v8p85lc