Взрив отекна в центъра на окупирания от руснаците Мелитопол

В Михайловка, която се намира на север - почти на една географска ширина с Токмак (Запорожка област) - жителите съобщават за пет мощни взрива.

Explosions are being reported in occupied #Melitopol



"In Melitopol, one powerful explosion was heard by residents of the central part of the city. In Mikhailovka, residents report five powerful explosions", said the legal mayor of the city, Ivan Fedorov. pic.twitter.com/tTTkexJcq9