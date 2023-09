Взрив в петролно депо в Санкт Петербург, пламна голям пожар (ВИДЕА)

По данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия - пожарът е обхванал хангар с площ 80 квадратни метра. Там са били складирани газови бутилки и гориво, съобщават очевидци, цитирани от „Телеграм“ канала Astra.

Също така хората са съобщили за звуци от експлозии. Момент от взрива бе уловен и във видеокадри.

The moment of the explosion during a fire in #SaintPetersburg was caught on video.



The fire covered an area of ​​800 square meters. Gas cylinders and fuel were stored at the site of the fire, eyewitnesses report. pic.twitter.com/HcWkz5svOk