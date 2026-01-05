Z-каналите се занимават с Венецуела: Ние защо не направихме така с Украйна? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Случилото се във Венецуела и светкавичната американска операция, която обезглави режима на Николас Мадуро, се превърна в основна тема и в Русия – както в политическото пространство, така и за Z-блогърите, които формират огромна част от обществените нагласи в Руската федерация. И реакциите точно на т.нар. руски военни кореспонденти са показателни – САЩ за няколко часа свалиха Мадуро, ние защо 4 години воюваме в Украйна, а не направихме същото? Един от многото примери – свързаният с руските ВВС канал Fighterbomber разказва как и Русия можела да направи с Украйна това, което САЩ с Венецуела, но си измисляла извинения и руснаците се чудели защо – Още: Тръмп нападна Венецуела: Вижте ВИДЕА от новата война

Meanwhile Russian milblogger Fighterbomber is wondering why “great Russia” couldn’t snatch Zelensky the way the US just grabbed Maduro, and why the Kremlin now has to invent excuses about why it is “not like that”. pic.twitter.com/ssD3s34Y6n — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Извън истерията в руските военни канали след свършения факт, има и припомняния какво се говореше преди 3 януари, 2026 година от такива "капацитети" – например тайнствено-тайнствено как Венецуела вече щяла да е в пламъци, ако не била Русия. И това – от съратника на Владимир Соловьов, който отдавна държи палмата на най-големия лъжец в руското информационно пространство. Звучи особено смешно твърдението как Тръмп бил осъзнал, че с Русия е невъзможно да се играят игрички и тя "не дала на американците да разкъсат Венецуела". А как било направено – някой ден филми щели да правят за това, сега било секретно, но блестящо – Още: "За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

Another Russian propagandist was boasting a month ago how “great Russia” saved Venezuela from the US and supposedly scared Trump’s fleet so badly it would sink in two hours. That aged well. https://t.co/WpbH9rlu62 pic.twitter.com/h0WTa7vCML — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Отделно, след разговор между външните си министри Сергей Лавров и Максим Риженков, двете държави излязоха със съвместна декларация, в която осъдиха американската операция и призоваха Мадуро и съпругата му Силия да бъдат върнати във Венецуела. Американският отговор на това беше изключително унизителен за Кремъл, ВИЖТЕ: Рубио се подигра на Русия за Венецуела. Шойгу има медал, че пази Мадуро - да го върне (ВИДЕО и СНИМКИ)

Смях предизвикаха и напъните на Дмитрий Медведев да заплашва и Фридрих Мерц със съдбата на Мадуро – цитат в официалния канал в Телеграм на ТАСС.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-висока интензивност на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 4 януари са станали 229 бойни сблъсъка, с 18 повече спрямо 3 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 185 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4016 изстреляни снаряда, като това е с около 1300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5232 FPV дрона, което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За пръв път от много време не Покровското, а друго е най-горещото направление – това към Гуляйполе. 65 руски пехотни атаки са били отблъснати там, твърди украинският генщаб, а от руски военнопропагандни телеграм канали съобщават за десетина украински контраатаки в района, като 7 били в самия град Гуляйполе. 54 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, според украинския генщаб, който продължава да сочи Покровск и Мирноград за места на боеве. Специално за Родинско, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" признава в обзора си, че украинците вдигнали там свои знамена, след като преди няколко дни Z-каналите масово обявиха селото за превзето – за пореден път. Родинско е северно от Покровск и западно от Мирноград и е отправна точка за украинската отбрана в агломерацията Покровск-Мирноград. Още 24 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление. Североизточно от Покровск, по линията Торецк – Константиновка, е имало 18 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 10 руски пехотни атаки. За това направление обаче украинският военен оператор Станислав Бунятов предупреждава, че логистиката "умира", пехотата е принудена да се движи пеша, защото с транспорт почти няма никакъв шанс, а броят на руските дронове и авиобомби е невероятно висок. Полковник Виктор Трехубов, говорител на украинския генщаб, коментира, че при Вовчанск след тактическа пауза руснаците пак вдигат интензивността на бойните действия, като се стремят да превземат Вовчански Хутори източно от Вовчанск и Вилча, югозападно от Вовчанск. За Купянск Трехубов посочи, че в рамките на самия град остават около 60-70 руски войници и те биват издирвани и елиминирани постепенно от украинската армия:

The defense of Rodynske continues.



Russian propaganda continues to spread false claims regarding the situation along the front line in the Rodynske area. The enemy is using edited materials and manipulative messaging to create a false impression of the alleged capture of the… pic.twitter.com/zasydYFJhU — First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) January 4, 2026

Ukrainian paratroopers from the 25th Airborne Brigade destroyed a column of Russian quad bikes near Pokrovsk and sent along their New Year’s greetings. pic.twitter.com/Dx8GeWXRg3 — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Kupyansk through the lens of KHORNE GROUP of the 116th Mechanized Brigade. A city in ruins, covered in snow. pic.twitter.com/hTZ6MgeRIx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2026

"Врагът продължава безмислени щурмови действия в Донецка област, по-специално от Покровск до Константиновка. Те вече нямат характер на целенасочено и конкретно превземане на определени позиции или територии, а представляват просто непрестанно скитащи войници, често дори без оръжие, защото или не са им го раздали, или са се опитали да го натрупат някъде. Такива са условията на войната, че фронтът се формира не благодарение на координирани щурмови действия и успешно пробити вражески отбранителни линии, а от тези, които се появяват по-рано в по-изгодна позиция спрямо противника и възможно най-незабележимо" - това е описание на случващото се от украинския военен телеграм канал "Офицер".

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание специално на направлението към Константиновка и казва, че ситуацията се развива доста негативно за украинската армия. Боеве вече се водят в рамките на Константиновка, казва той. По думите му, руснаците са успели да консолидират позициите си в село Олександро-Шултино и няколко техни групи са влезли в югоизточните покрайнини на Константиновка (районът между улица "Островски" и бензиностанция "Сити Драйв-2019"), но по-нататъшното им настъпление засега е спряно. Изглежда руснаците сега опитват да натрупват повече войници и впоследствие да пробият към западните и южните райони на Константиновка, по поречието на река Кривой Торец (линията Степановка-Бересток), обаче и това засега е задача за в бъдеще, тъй като руснаците така и не успяват изцяло да поставят под контрол района на язовира Клебан-Бик, най-вече Ивано-Франковск, казва украинският експерт. Остава и заплахата за флангова украинска контраатака откъм Часов Яр, а руските сили, биещи се в Предтечно и Ступочки точно затова не успяват да влязат в Константиновка от изток, уточнява Машовец.

Според него, руското военно командване се цели в две неща – да бъде заобиколена Константиновка от изток и югозапад, както и да има пробив в направлението Шахово – Софеевка – Райско плюс Семьоновка – Белокузминовка – Веролюбовка - Куртовка до подстъпите на Дружковка (засега с дронове украинците пречат ефективно на натрупването на сили и техника за изпълнение на този план, но това едва ли ще е достатъчно, прави оценка украинският експерт). Машовец смята, че руснаците не могат да направят всичко едновременно, а първо ще действат за обкръжаване на Константиновка от изток и югозапад, но не изключва в крайна сметка да има руски опит всичко да бъде свършено наведнъж.

Още: Тръмп с нов залп срещу Путин, Украйна доказа с реални действия, че работи за мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 9 балистични ракети "Искандер-М" и зенитни ракети С-300, както и 165 далекобойни дрона, около 100 от които са били клас "Шахед". Свалени са 135 дрона, има удари на общо 9 места, сочи сводката на украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщава, че в Облонски район на Киев е уцелена болница и има загинал мъж, трима са ранени. "Два майора" твърди, че цел били ТЕЦ 6 и Киевската ВЕЦ – Още: Руски военен завод избухна в пламъци след атака с дронове (ВИДЕО)

Междувременно се появиха и видеокадри как на дронове "Шахед" руснаците вече слагат портативни ракетни системи "Игла", които се използват от операторите на "Шахед"-ите за стрелба срещу дронове-прехващачи и украински хеликоптери, които са заплаха за съответния "Шахед":

Russian forces are mounting Igla MANPADS on Shahed drones to target Ukrainian helicopters that intercept them. The drones carry a camera and radio modem, and the missile is launched remotely by an operator in Russian territory. pic.twitter.com/T5TKPHyhVu — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026