"За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

"Добре ми звучи" - така президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на директен въпрос на борда на Air Force One дали ще има американска военна операция срещу Колумбия. Тръмп изтърси поредната си знакова реплика, докато обясняваше как САЩ били "в бизнеса" да оправят държавите, които са им съседи - и докато го обясняваше, обясни и, че президентът на Колумбия (Густаво Петро) буквално въртял бизнес с наркотици, те влизали в САЩ и нямало да го прави още дълго.
.@POTUS: "This isn't a country that's on the other side of the world... We're in the business of having countries around us that are viable and successful, and where the oil is allowed to freely come out... It gets the prices down. That's good for OUR country." https://t.co/iHO0uLJDsn pic.twitter.com/aV5YdUboBl— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
.@POTUS: "Colombia's very sick, too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States — and he's not going to be doing it very long, let me tell you." pic.twitter.com/TkstSRX4WM— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
Думите на Тръмп са огромно лицемерие, след като преди около 2 месеца той помилва Хуан Орландо Ернандес, бившият президент на Хондурас. Ернандес беше осъден на 45 години затвор за заговор за трафик на 400 тона кокаин в Съединените щати и за убийство на свидетели - ОЩЕ: Какво стои зад нахлуването във Венецуела и залавянето на Мадуро: Обяснява икономист
Случилото се във Венецуела накара Колумбия да мобилизира армията си и да започне да разполага военна техника по границата между двете държави - Още: Тръмп се закани "да оправи положението" във Венецуела (ВИДЕО+СНИМКА)
Meanwhile, Colombia has deployed troops and armored vehicles to its border with Venezuela following Washington’s announcement of temporary control over Venezuela and its oil infrastructure. pic.twitter.com/z3Xh09O3Rx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2026
Куба и Мексико - в кюпа на Тръмп
Освен Колумбия и Венецуела, американският президент обърна внимание още на Куба и Мексико. Той беше попитан изрично дали мисли да влезе в Куба както го направи във Венецуела. "Куба е готова да падне", отвърна Тръмп и уточни, че всичките пари на Куба идвали от петрола на Венецуела. Според него, няма нужда Съединените щати да се намесват в Куба, тя сама щяла да си падне:
.@POTUS on Cuba: "I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down — it's going down for the count. You ever watch a fight? They go down for the count, and Cuba looks like it's going down." pic.twitter.com/IJ7gsX16JC— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
"Между другото, трябва да направим нещо и с Мексико", продължи Тръмп, пак обръщайки темата към наркотиците - много наркотици се изливали към САЩ от Мексико, картелите там били много силни, но Мексико можело да направят нещо, държавата имала способността да го стори, обаче не ставало. Американският президент заяви, че картелите управлявали Мексико и всеки път като говорел с мексиканския си колега Клаудия Шейнбаум, предлагал да прати американски войници да се справят с картелите. "Тя е загрижена, страх я е", констатира Тръмп:
.@POTUS: "Mexico has to get their act together because [drugs] are pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately... the cartels are running Mexico." pic.twitter.com/McreTjSuKs— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
И на фона на всички тези приказки, Доналд Тръмп обяви, че всичко това е "за да има мир на Земята" - Още: "Искаме петролната индустрия да работи в полза на народа": Марко Рубио на практика пое управлението на Венецуела (ВИДЕО)
.@POTUS: "It's about PEACE on Earth. We gotta have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other Presidents — a lot of them — they lost sight of it. I didn't. I didn't lose sight." pic.twitter.com/CzDyUdqvzO— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
А във Венецуела доста хора се радват как Мадуро беше свален от американците - в социалните мрежи се изливат видеа на местни жители, които буквално казват да не им се говори за тяхната страна от хора, които не знаят какво е да живеят в диктатура:
Venezuelans are celebrating their Libertad:— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026
“If you haven’t lived under a dictatorship — shut up and let us be happy.”🙏
Thousands of people are celebrating in different corners of the world.
Venezuelan refugees in Argentina and Ecuador are especially jubilant.
They are also… pic.twitter.com/uOECxgwp8u
A Venezuelan woman wakes up her 96-year-old grandpa to share the news: President Maduro has been captured by the United States!— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026
Did grandpa ever think he would live to see this day? pic.twitter.com/Ete7XVniFl