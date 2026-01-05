Кабинетът подаде оставка:

"За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

05 януари 2026, 06:57 часа 308 прочитания 0 коментара
"За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

"Добре ми звучи" - така президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на директен въпрос на борда на Air Force One дали ще има американска военна операция срещу Колумбия. Тръмп изтърси поредната си знакова реплика, докато обясняваше как САЩ били "в бизнеса" да оправят държавите, които са им съседи - и докато го обясняваше, обясни и, че президентът на Колумбия (Густаво Петро) буквално въртял бизнес с наркотици, те влизали в САЩ и нямало да го прави още дълго.

Думите на Тръмп са огромно лицемерие, след като преди около 2 месеца той помилва Хуан Орландо Ернандес, бившият президент на Хондурас. Ернандес беше осъден на 45 години затвор за заговор за трафик на 400 тона кокаин в Съединените щати и за убийство на свидетели - ОЩЕ: Какво стои зад нахлуването във Венецуела и залавянето на Мадуро: Обяснява икономист

Случилото се във Венецуела накара Колумбия да мобилизира армията си и да започне да разполага военна техника по границата между двете държави - Още: Тръмп се закани "да оправи положението" във Венецуела (ВИДЕО+СНИМКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Куба и Мексико - в кюпа на Тръмп

Освен Колумбия и Венецуела, американският президент обърна внимание още на Куба и Мексико. Той беше попитан изрично дали мисли да влезе в Куба както го направи във Венецуела. "Куба е готова да падне", отвърна Тръмп и уточни, че всичките пари на Куба идвали от петрола на Венецуела. Според него, няма нужда Съединените щати да се намесват в Куба, тя сама щяла да си падне:

"Между другото, трябва да направим нещо и с Мексико", продължи Тръмп, пак обръщайки темата към наркотиците - много наркотици се изливали към САЩ от Мексико, картелите там били много силни, но Мексико можело да направят нещо, държавата имала способността да го стори, обаче не ставало. Американският президент заяви, че картелите управлявали Мексико и всеки път като говорел с мексиканския си колега Клаудия Шейнбаум, предлагал да прати американски войници да се справят с картелите. "Тя е загрижена, страх я е", констатира Тръмп:

И на фона на всички тези приказки, Доналд Тръмп обяви, че всичко това е "за да има мир на Земята" - Още: "Искаме петролната индустрия да работи в полза на народа": Марко Рубио на практика пое управлението на Венецуела (ВИДЕО)

А във Венецуела доста хора се радват как Мадуро беше свален от американците - в социалните мрежи се изливат видеа на местни жители, които буквално казват да не им се говори за тяхната страна от хора, които не знаят какво е да живеят в диктатура:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Мексико Колумбия Куба Венецуела война Венецуела
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес