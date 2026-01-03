Войната в Украйна:

Тръмп нападна Венецуела: Вижте ВИДЕА от новата война

03 януари 2026, 10:00 часа 805 прочитания 0 коментара
На 3 януари 2026 г. американският президент Доналд Тръмп нападна Венецуела. По информация на CNN, първата експлозия е регистрирана приблизително в 1:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време).  АР съобщава за най-малко седем експлозии и самолети, прелитащи ниско над града. Американски хеликоптери също са били забелязани (вероятно) над Каракас. В южната част на Каракас е прекъснато електричество, където се намира голяма военна база. В страната е обявено извънредно положение.

Ударът

ВВС на САЩ са нанесли и удар по дома на венецуелския министър на отбраната Владимир Падрино Лопес. Една от американските ракети е ударила склад за боеприпаси в Каракас.

Малко преди атаката президентът Николас Мадуро се срещна със специален пратеник на Китай. Коментира се евентуалното бягство на венецуелския лидер в Китай. 

Жителите на столицата Каракас съобщиха, че са чули изстрели в няколко района на града, както и в други близки градове, съобщава Bloomberg.

Военна агресия

Венецуела обяви, че е жертва на военна агресия от страна на Съединените щати. Това изявление беше направено от министъра на външните работи Иван Хил.

 

„Целта на тази атака не е нищо друго, освен завземане на стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално петрол и минерали, както и опит за насилствено подкопаване на политическата независимост на страната. Те няма да успеят“, се казва още в изявлението.

 

