Тръмп нападна Венецуела: Вижте ВИДЕА от новата война

На 3 януари 2026 г. американският президент Доналд Тръмп нападна Венецуела. По информация на CNN, първата експлозия е регистрирана приблизително в 1:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време). АР съобщава за най-малко седем експлозии и самолети, прелитащи ниско над града. Американски хеликоптери също са били забелязани (вероятно) над Каракас. В южната част на Каракас е прекъснато електричество, където се намира голяма военна база. В страната е обявено извънредно положение.
U.S. airstrikes targeting Generalísimo Francisco de Miranda Air Base in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/B3xz7tQKur— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Ударът
ВВС на САЩ са нанесли и удар по дома на венецуелския министър на отбраната Владимир Падрино Лопес. Една от американските ракети е ударила склад за боеприпаси в Каракас.
Fires after airstrikes in the Port of La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/mAPJQmdKhx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026
Малко преди атаката президентът Николас Мадуро се срещна със специален пратеник на Китай. Коментира се евентуалното бягство на венецуелския лидер в Китай.
Жителите на столицата Каракас съобщиха, че са чули изстрели в няколко района на града, както и в други близки градове, съобщава Bloomberg.
NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Военна агресия
Венецуела обяви, че е жертва на военна агресия от страна на Съединените щати. Това изявление беше направено от министъра на външните работи Иван Хил.
Explosions in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/xxhmkRUSVt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026
„Целта на тази атака не е нищо друго, освен завземане на стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално петрол и минерали, както и опит за насилствено подкопаване на политическата независимост на страната. Те няма да успеят“, се казва още в изявлението.
Caracas is under fire. Multiple U.S. strikes have hit key military sites: Fuerte Tiuna, La Carlota airbase, and a communications center in El Hatillo, all under Maduro’s control. Explosions echo through the capital, the power is out in parts of the city, and U.S. helicopters are… pic.twitter.com/GAtW2NWVy7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026