Руски военен завод избухна в пламъци след атака с дронове (ВИДЕО)

Руският военен завод "Енергия" в Елец, Липецка област, е в пламъци след атака с дронове - това показаха анализи на видеокадри от мястото на събитието. Видео е заснето на около 900 метра от атакуваното предприятие. АД "Енергия" произвежда батерии за дронове и е ключово предприятие за руския военнопромишлен комплекс, защото е специализиран и в производството на химически вещества.

Exilenova+ reported a drone attack on the city of Yelets in Russia’s Lipetsk region. The Energia plant was reportedly hit. https://t.co/IJFYbMuKx4 pic.twitter.com/72CTDnvTKY — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Още: Рафинерия след рафинерия: Украйна започва годината с "петролни фойерверки" в Русия (ВИДЕА)

Губернаторът на Липецка област Игор Артаманов потвърди атаката - в официалния си канал в Телеграм той посочи, че пожарникари са овладели пожар в индустриалната зона на Елец, нямало ранени и жертви. Артамонов отрече слухове, че паднали отломки от дронове върху детска градина.

More footage from this evening’s drone attack on the city of Yelets in Russia’s Lipetsk region. https://t.co/c7735P6aXc pic.twitter.com/lMDajssBfl — WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026

Спешните служби разследват съобщения за евентуално падане на отломки от дрон. По-конкретно, съобщенията за дрон, паднал върху сграда на детска градина, са неверни.

Това не е първата атака срещу завода. На 15 юли 2025 г. най-малко четири дрона удариха завода. Атака срещу предприятието имаше и на 23 май - Още: Военният завод в Елец стана любим на украинските дронове, Воронеж също не успя да спи (ВИДЕО)

Припомняме, че руското военно министерство съобщи за цели 253 свалени дрона над руска територия в периода 13:00 - 20:00 часа московско време на 4 януари, като 40 от тях са свалени, летейки към Москва. Дроновете спряха работата на всички летища в руската столица и предизвикаха пореден транспортен хаос. А между 20:00 и 23:00 часа са свалени още 41 дрона, но само 4 над Липецка област. Най-много в този отрязък от време са свалените дронове над Курска област - 14 - ОЩЕ: За пореден път: Украински дронове спряха работата на московските летища (ВИДЕО)