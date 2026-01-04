Войната в Украйна:

Рубио се подигра на Русия за Венецуела. Шойгу има медал, че пази Мадуро - да го върне (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Не ни безпокои ескалация в отношенията с Русия заради Венецуела. Винаги сме очаквали те (руснаците) да окажат подкрепа за режима на Мадуро като реторика. Така правят и в Украйна. И ако Лавров гледа - Сергей, Весела Коледа. В края на краищата очаквахме да кажат това, което казаха. Подкрепата в реторика не е фактор, който вземаме под внимание за цялата ситуация". Думите са на американския държавен секретар Марко Рубио и са изключително показателни за това какво смятат САЩ по отношение на влиянието на Русия в глобален мащаб - Още: Тръмп и Мъск на бляскава вечеря след залавянето на Мадуро. Белият дом пуска мемета (СНИМКИ+ВИДЕО)

Междувременно, паметливи медии като опозиционната беларуска NEXTA припомниха как бившият руски военен министър Сергей Шойгу получи през 2015 година медал, защото помогнал за "осигуряване на националната сигурност на Венецуела". Сега да върне медала, иронизира NEXTA - Шойгу в момента е секретар на Съвета за сигурност на Русия. The New York Times публикува материал, според който САЩ са предложили на Мадуро да бяга в Турция, той не се е съгласил и е последвала операция "Абсолютна решителност":

Що се отнася до Венецуела обаче, бъдещето е крайно неясно предвид дългата история на американски военни намеси навсякъде по света, която накрая, обикновено след години, стига до пълен провал в живота на местните. Американският военен министър Пийт Хегсет увери, че сега САЩ можело да (си) осигурят допълнителни ресурси чрез Венецуела и да я направят и нея пак богата, без да се пролива американска кръв. А един от излезлите на улицата венецуелци каза - нека имаме вяра. На всички, които казват, че американците искат само петрола ни - руснаците и китайците какво искаха, да не би рецептата за арепас (вид хляб, направен от смляно царевично брашно) - Още: Куба обяви: Готови сме да пролеем кръвта си за братска Венецуела (ВИДЕО)

