Рубио се подигра на Русия за Венецуела. Шойгу има медал, че пази Мадуро - да го върне (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Не ни безпокои ескалация в отношенията с Русия заради Венецуела. Винаги сме очаквали те (руснаците) да окажат подкрепа за режима на Мадуро като реторика. Така правят и в Украйна. И ако Лавров гледа - Сергей, Весела Коледа. В края на краищата очаквахме да кажат това, което казаха. Подкрепата в реторика не е фактор, който вземаме под внимание за цялата ситуация". Думите са на американския държавен секретар Марко Рубио и са изключително показателни за това какво смятат САЩ по отношение на влиянието на Русия в глобален мащаб - Още: Тръмп и Мъск на бляскава вечеря след залавянето на Мадуро. Белият дом пуска мемета (СНИМКИ+ВИДЕО)

Rubio sends greetings to Lavrov: “Sergey, Merry Christmas!”



Earlier, Russia demanded immediate clarification over the removal of Maduro and his wife from Venezuela — and demanded even more urgently that they be released.



🤡 pic.twitter.com/kSNVelGX28 — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

Междувременно, паметливи медии като опозиционната беларуска NEXTA припомниха как бившият руски военен министър Сергей Шойгу получи през 2015 година медал, защото помогнал за "осигуряване на националната сигурност на Венецуела". Сега да върне медала, иронизира NEXTA - Шойгу в момента е секретар на Съвета за сигурност на Русия. The New York Times публикува материал, според който САЩ са предложили на Мадуро да бяга в Турция, той не се е съгласил и е последвала операция "Абсолютна решителност":

2015. Russia’s Defense Minister Shoigu receives an order for “ensuring Venezuela’s national security”



Yesterday the whole world was laughing at how Russia’s so-called unrivaled air defense “protected” Maduro from American helicopters and missiles.



Sergey, give the medal back.… pic.twitter.com/tIWZjdHcQ0 — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

The capture of Nicolás Maduro came after the breakdown of a late-December proposal that would have sent him into exile in Türkiye.



The arrangement would have allowed Maduro to leave Venezuela in exchange for oil-related concessions, but he rejected the offer.



After the talks… pic.twitter.com/48UkjjVfY0 — Clash Report (@clashreport) January 4, 2026

Maduro enters DEA headquarters in Manhattan under agent escort, telling bystanders, “Good night” and wishing them a “Happy New Year.” pic.twitter.com/o6v4fLJpyL — Clash Report (@clashreport) January 4, 2026

Що се отнася до Венецуела обаче, бъдещето е крайно неясно предвид дългата история на американски военни намеси навсякъде по света, която накрая, обикновено след години, стига до пълен провал в живота на местните. Американският военен министър Пийт Хегсет увери, че сега САЩ можело да (си) осигурят допълнителни ресурси чрез Венецуела и да я направят и нея пак богата, без да се пролива американска кръв. А един от излезлите на улицата венецуелци каза - нека имаме вяра. На всички, които казват, че американците искат само петрола ни - руснаците и китайците какво искаха, да не би рецептата за арепас (вид хляб, направен от смляно царевично брашно) - Още: Куба обяви: Готови сме да пролеем кръвта си за братска Венецуела (ВИДЕО)

A Venezuelan man asked about the situation: “I ask everyone to have faith and not be misled by claims that the Americans only want our oil and wealth. To those saying that, I ask, what did the Russians and Chinese want all this time? The recipe for arepas?” pic.twitter.com/86YV1xMoob — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2026