За да спрат Русия: Финландия и Полша впрягат природните сили

26 август 2025, 19:37 часа 966 прочитания 0 коментара
Няколко европейски държави проучват възможността за използване на блата като отбранителна линия срещу евентуално нахлуване на руски войски. Властите обмислят възстановяването на блата, които преди това са били пресушени с цел разширяване на земеделските земи, съобщиха Financial Times и Politico. Най-големите европейски блата се намират по границата на НАТО с Русия и Беларус. Дори и да са пресушени е достатъчно да се блокират дренажните канали и блатата ще се възстановят в рамките на година-две.

Литва и Финландия планират да произвеждат забранено доскоро оръжие за Украйна и за себе си

Проектите

Проектът за възстановяване на пресушени блата за отбранителни цели официално се разглежда от финландското правителство. В Полша проектът за укрепване на границата „Източен щит“, за който са отпуснати над два милиарда евро, предвижда „формиране на блата и гори в граничните райони“. 

Радост за еколозите 

Еколозите изтъкват допълнителен аргумент в полза на възстановяването на блатата: това ще помогне за преодоляване на климатичната криза. Блатата заемат само 3% от сушата, но съхраняват една трета от световните запаси от въглерод - два пъти повече от всички гори. Ако блатата се пресушат, торфът започва да се разлага и да отделя въглероден диоксид. По този начин 4% от всички парникови газове попадат в атмосферата (за сравнение, 2,5% от цялата световна авиация). Ако едно блато остане без надзор, то абсорбира въглеродния диоксид много по-ефективно от гората и отделя много повече кислород. 

Дори без оглед на ползите за отбрана Европейският съюз възнамерява да възстанови 30% от пресушените блата до 2030 г. и 50% до 2050 г. В дългосрочен план това би трябвало да помогне за възстановяване на биоразнообразието, но що се отнася до непроходимостта, особено за тежка техника, ефектът ще бъде много бърз. 

Възражения

Както всяка идея и тази има своите възражения. Представител на германската армия заяви пред Politico, че блатата ще направят района непроходим не само за врага, но и за съюзниците - например, в случай на конфликт на НАТО с Русия, за войски, които ще бъдат транспортирани на помощ от Западна Европа през блатистата Източна Германия, Полша и балтийските държави. Освен това дори блатата да защитават от бронирана техника, те не могат да спасят от дронове и ракети.

Противници на идеята

Основните противници на възстановяването на блатата са представителите на селскостопанския отрасъл. Възстановяването на блатата значително ще намали площта на обработваемата земя и ще остави много фермери без работа. Еколозите предлагат на фермерите да се преориентират към отглеждане на нови култури, като тръстика, която може да се използва в строителството и опаковането. Но този пазар е твърде малък в сравнение с традиционните земеделски култури.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
