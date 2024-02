За годишнината от войната в Киев пристигнаха Урсула фон дер Лайен и премиерите на Канада, Италия, Белгия (СНИМКИ)

Тримата министър-председатели пристигнаха в украинската столица с влак от западната граница.

Трюдо обяви в социалната мрежа Х:

"Две години след като Русия започна своята инвазия в Украйна, подкрепата на Канада за украинския народ остава непоколебима. За да потвърдя отново тази подкрепа, аз съм в Киев", като обеща по-късно да даде подробности за протеклите срещи в защитаващата се страна.

Канадският премиер още снощи помести и снимка на Кулата на мира на сградата на канадския парламент в Отава, която в знак на почит към украинския народ ще бъде осветена в цветовете на украинското знаме.

От своя страна пресслужбата на италианското правителство съобщи, че по-късно днес премиерът Джорджа Мелони планира да проведе видеосреща на лидерите на Г-7 от Киев (Италия в момента е председателстваща страна), на която ще присъства и президентът Володимир Зеленски.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също вече е в Киев, за което информира самата тя в Х:

"В Киев съм, за да отбележа втората годишнина от войната на Русия срещу Украйна и изключителната съпротива на украинския народ. Ние подкрепяме Украйна по-решително от всякога – с финансова, икономическа, военна, морална подкрепа. Докато страната най-накрая бъде свободна."

